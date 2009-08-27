Milliler yenerlerse servet kazanacak!

Milli takıma her iki maçı kazanması halinde 5 milyon dolar başarı primi verilecek.



2010 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde gelecek hafta önce Estonya ile Kayseri'de, ardından da Bosna Hersek'le Sarayevo'da karşı karşıya gelecek ulusal futbol takımımızın, rakiplerini yenip, final umudunu son 2 maça taşıması halinde 5 milyon dolar başarı primi alacağı öğrenildi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun henüz resmi olarak açıklamadığı, ancak ilk yönetim kurulu toplantısı sonrası onaylanacak bu rakam, Estonya ve Bosna galibiyetlerinin ardından futbolculara peşin olarak ödenecek. Federasyona yakın kaynakların doğrulamadığı

2008 yılında İspanya'nın Avrupa Şampiyonluğu primine yaklaştı. Cumhuriyet'in haberine göre İspanya Futbol Federasyonu, şampiyon olan futbolculara aldıkları süre göz önünde bulundurulup 150 ile 214 bin euro arası bir prim vermişti.



Yine 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olup bronz madalya kazanan ulusal futbol takımımıza dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, 200'er bin dolar başarı ödülü ve birer adet Mercedes marka jip verdiği için eleştirilmiş, ciplerin yaklaşık 15'er bin dolarlık ÖTV ve KDV'si TBMM'de günlerce konuşulmuştu.