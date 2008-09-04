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Spor

Milliler yarın gidiyor

04 Eylül 2008 03:00


Dünya Kupası elemelerinde ilk maçını Cumartesi günü Ermenistan ile deplasmanda oynayacak olan A Milli Takım, yarın sabah Erivan'a gidecek.

A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenecek 19. Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri 5. Grup'ta Ermenistan ile 6 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı ilk karşılaşma için yarın başkent Erivan'a gidecek.

Hazırlıklarının İstanbul bölümünü bu akşam saat 18.15'de BJK İnönü Stadı'nda basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayacak olan ay-yıldızlı ekip, yarın sabah saat 09.30'da THY'nin özel seferiyle Erivan'a gidecek.

Ermenistan'da yarın akşam saatlerinde, maçın yapılacağı Hrazdan Stadı'nda son antrenmanını yapacak olan Türk Milli Takımı'nda, idman öncesinde Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Türk Milli Takımı kafilesi, 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.

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