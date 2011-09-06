-Milliler yarın Fransa ile karşılaşacak PANEVEZYS (A.A) - 06.09.2011 - Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak Türkiye'nin rakibine şansı tutmuyor. Fransa ile bugüne dek tarihinde 44 maç yapan A Milli Takım, sadece 13 maçı kazanırken, 31 karşılaşmada salondan yenilgiyle ayrıldı. Milliler, ilk kez 1949 yılında katıldığı 6. Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne dek finallerde 39 farklı rakiple oynarken, en fazla 13 kez ile Fransa ile karşı karşıya geldi. Fransa karşısında finallerde başarılı sonuçlar alamayan Türkiye, 13 maçın 11'inde salondan yenilgiyle ayrıldı. -Son 4 resmi maçın 3'ünü kazandı- Tarihinde Fransa'ya karşı üstünlüğü bulunmayan Türkiye, rakibiyle yaptığı son 4 maçın 3'ünü kazanmayı başardı. Bogdan Tanjevic'in başantrenörlüğü döneminde Fransa'yı 36. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda iki maçta da yenen A Milli Takım, en son 16. Dünya Şampiyonası'nda da 2. turda rakibini mağlup etti.