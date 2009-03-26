T24 LogoT24 Logo
Spor

Milliler tam kadro!

28 Mart Cumartesi gecesi deplasmanda İspanya ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını başkent Madrid'de sürdürdü.

26 Mart 2009 02:00


19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta, 28 Mart Cumartesi gecesi deplasmanda İspanya ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını başkent Madrid'de sürdürdü.

Real Madrid Kulübü'nün Ciudad Real Madrid Tesisleri'ndeki 3. antrenmanına tüm oyuncular katıldı. Ay-yıldızlı futbolcular, 1.5 saat süren idmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde 6'ya 2 dar alan çalışması yaptı. Daha sonra ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1 saatlik taktik çalışma gerçekleştirildi.

Başkent Madrid'deki antrenmanı, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, federasyonun milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl ve yönetim kurulu üyesi Ufuk Özerten de izlediler.

Bu arada milli takım sağlık ekibi, kadroda şu anda sakat oyuncu bulunmadığını bildirdi.

(A) milliler, yarın TSİ 20.30'da aynı tesislerde basına kapalı yapacağı antrenmanla İspanya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24