Milliler tam kadro!



19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta, 28 Mart Cumartesi gecesi deplasmanda İspanya ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını başkent Madrid'de sürdürdü.



Real Madrid Kulübü'nün Ciudad Real Madrid Tesisleri'ndeki 3. antrenmanına tüm oyuncular katıldı. Ay-yıldızlı futbolcular, 1.5 saat süren idmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde 6'ya 2 dar alan çalışması yaptı. Daha sonra ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1 saatlik taktik çalışma gerçekleştirildi.



Başkent Madrid'deki antrenmanı, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, federasyonun milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl ve yönetim kurulu üyesi Ufuk Özerten de izlediler.



Bu arada milli takım sağlık ekibi, kadroda şu anda sakat oyuncu bulunmadığını bildirdi.



(A) milliler, yarın TSİ 20.30'da aynı tesislerde basına kapalı yapacağı antrenmanla İspanya maçının hazırlıklarını sürdürecek.



