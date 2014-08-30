Milliler son periyotta kazandı: 76-73

C Grubu'nda Yeni Zelanda ABD, Ukrayna, Finlandiye ve Dominik Cumhuriyeti ile aynı grupta yer alan milliler, Bizkaia Arena'da karşı karşıya geldiği Yeni Zelanda'yı 76-73 mağlup etti.

İspanya'da organize edilen 2014 FIBA Dünya Kupası'nda (C) grubunda mücadele eden Türkiye, Yeni Zelanda'ya karşı oynadığı gruptaki ilk maçını 76-73 kazandı.

Maça oldukça stresli başlayan A Milli Takım, top kayıplarıyla arka arkaya basit hatalar yaptı. Pota altında isabetsiz şutlar atan, takım olarak 5 faul problemine erken giren ve savunmada organize olamayan A Milli Takım, ilk 5 dakikayı 8-4 geride kapattı. Hızlı hucümda etkili olan Yeni Zelanda, ilk periyotu 17-8 önde tamamladı.

A Milli Takım'da ikinci periyotta da aynı sorunlar devam ederken, hücumda hızlı top çevirerek Türkiye'nin savunma düzenini bozan Yeni Zelanda sayı üretmeye devam etti. Farkın 5 sayının altına inmesine izin vermeyen Yeni Zelanda'da Corey Webster, Rob Loe ve Tai Webster performanslarıyla öne çıktı. Rakibine karşı baskı kuramayan A Milli Takımda ise sadece Sinan Güler ve Cenk Akyol etkili oldu. Devre, Yeni Zelanda'nın 38-28'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

3. periyoda çok hareketli başlayan Türkiye, Ender Arslan ve Barış Hersek ile arka arkaya bulduğu sayılarla hem farkı azalttı. 26. dakikadan itibaren farkı 3'e indiren Türkiye, rakip üzerinde baskı kurmaya da başladı. 28. dakikada skoru 50-49 lehine çeviren A Milli Takım, maçta ilk defa öne geçti. Savunmada toparlanan Yeni Zelanda, hızlı hucümlarla bulduğu kolay basketlerle son 1 dakikada yeniden öne geçtiği periyodu 56-52 önde kapattı.

Ender Arslan'ın hakemin kararınına protetosu nedeniyle teknik faul alması sonrasında karşılaşmanın son periyoduna Yeni Zelanda, 2 serbest atış kullandı ve oyuna da yandan başladı. Savunmanın hatasıyla arka arkaya sayılar bulan Yeni Zelanda, 1 dakika içinde 62-52'lik skorla farkı tekrar 10 sayıya çıkardı. Ancak çok hırslı bir oyunla ve arka arkaya attığı sayılarla Oğuz Savaş, A Milliler'in direncini yükselten isim oldu. Emir Preldzic'in de etkili oyunuyla toparlanan "12 Dev Adam", maçın bitimine 3 dakika kala 75-72'lik skorla tekrar öne geçti. Çekişmeli anların yaşandığı son dakikalarda Türkiye, 76-73'lük skorla Yeni Zelanda karşısında maçı kazanmayı başardı.

A Milli Takım, grubundaki ikinci maçını yarın TSİ 22.30'da ABD'ye karşı oynayacak. Yeni Zelanda ise TSİ 13.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.