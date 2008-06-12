Milliler son dakika golüyle kazandı

Euro 2008 finallerine Portekiz yenilgisiyle başlayan Türkiye, ikinci maçında evsahibi İsviçre'yi Arda'nın üçüncü uzatma dakikasında attığı golle yendi.



İlk yarıyı Hakan Yakın'ın golüyle yenik bitiren milli takım ikinci yarıda önce Semih ile eşitliği sağladı, uzatmada Arda'nın golüyle de sahadan 2-1 galip ayrıldı.



A Grubu'nda iki maçta altı puanla lider olan Portekiz çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Üçer puana sahip iki takımdan Türkiye veya Çek Cumhuriyeti ikinci çeyrek finalist olacak. Son maçlarda 15 Haziran'da Türkiye ile Çek Cumhuriyeti, elenmesi kesinleşen puansız İsviçre ile Portekiz karşılaşacak.



Attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit olan Türkiye ve Çek Cumhuriyeti 90 dakikayı berabere bitirdiği taktirde çeyrek finalist penaltı atışlarıyla belirlenecek.



Ay-yıldızlı ekip, Portekiz maçından farklı olarak sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Gökhan Zan'ın yerine Tümer Metin ve Emre Aşık, Kazım'ın yerine Gökdeniz, Mevlüt'ün yerine ise Arda ile başladı.



İsviçre'de ise teknik direktör kobi Kuhn, Çek Cumhuriyeti maçında sakatlanarak turnuvaya veda eden golcü oyuncu Alexander Frei'nin yerine Türk asıllı Eren Derdiyok'a ilk 11'de görev verdi.



Karşılaşmanın ilk yarısına iki takım da temkinli başlarken, 12. dakikada başlayan sağanak yağış, takımların oyun düzenini bozdu. Ağırlaşan sahada futbolcular zorlanırken, duruma daha iyi uyum sağlayan İsviçre oldu.



6. dakikada Gökdeniz'in ara pasında topla ceza alanında buluşan Nihat dönerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Benaglio'da kaldı.



23. dakikada Fernandes'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Hakan Yakın'ın sert şutunda kaleci Volkan topu güçlükle kornere çeldi.



25. dakikada Barnetta'nın serbest vuruştan kaleye gönderdiği sert şutta, topa kaleci Volkan parmaklarıyla müdahale ederek mutlak bir golü önledi.



29. dakikada Nihat'ın rakip ceza sahasından hemen dışından ve sağdan kullandığı serbest atışta kaleci Benaglio'nun tokatladığı top Arda'nın kafasına çarparak yan direkten döndü.



32. dakikada sağdan savunmanın arkasına sarkan Eren Derdiyok kaleci Volkan'dan sıyrıldıktan sonra altıpas içine çıkardı, su birikintisine takılan topu Hakan Yakın boş kaleye göndererek İsviçre'yi öne geçirdi.



35. dakikada Behrami'nin ortaladığı topa altıpas içinde Hakan Yakın çok uygun durumda kötü vurunca meşin yuvarlak auta çıktı.



Fatih Terim ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Tümer'in yerine Mehmet Topal, Gökdeniz'in yerine Semih Şentürk girdi.



İkinci yarıya saha şartlarının iyileşmesiyle birlikte etkili başlayan milli takım 57. dakikada eşitliği sağladı. Nihat'ın soldan yaptığı ortada Semih topu kafayla ağlara yolladı.



61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışından ceza alanına gelen topu, Servet kafayla ceza alanı dışına çıkardı. Meşin yuvarlağı göğsünde yumuşatan Magnin'in vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



64. dakikada ceza yayı içinde Tuncay'ın attığı şutta top yandan auta gitti.



71. dakikada Gökhan İnler'in pasında ceza alanı dışından topun gelişine sert vuran Hakan Yakın'ın şutunda top yandan auta çıktı.



73. dakikada Arda'nın arapasında sağ çaprazda topla buluşan Tuncay, kaleye şut atmak yerine arkadaşına pas verince, Nihat'ın yetişemediği meşin yuvarlak yandan auta gitti.



85. dakikada İsviçre mutlak bir gol pozisyonunda kaleci Volkan'ı geçemedi. Ay-yıldızlıları savunmada dörde bir yaklayan İsviçre'de Vonlanthen ceza alanına girmeden şutunu çekti, Volkan çeldi, dönen topa Hakan Yakın dokundu Volkan bir kez daha gole izin vermedi.



90+3'te Türkiye'nin ikinci golü geldi. Arda Turan'ın ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta savunma oyuncusu Patirck Müller'in ayağına da çarpan top filelere gitti.