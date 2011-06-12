T24 LogoT24 Logo
Spor

MİLLİLER SLOVAKYA'YA YENİLDİ ANKARA (A.A)

12 Haziran 2011 01:24

-MİLLİLER SLOVAKYA'YA YENİLDİ ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - (A) Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Ligi (C) Grubu 3. ayak 2. maçında Slovakya'ya 3-0 yenildi. İlk set dengeli başladı. A milli takım ilk teknik molaya 8-6 geride girdi. Sopko ve Bencz'in etkili oyunlarına karşılık veremeyen milliler, servislerde de zayıf kalınca, konuk ekip farkı açtı ve 2. teknik molayı 16-12 önde geçti. Setin devamında oyun üstünlüğünü bırakmayan Slovakya ilk seti 25-17 kazandı. Milliler ikinci sette defansta daha inatçı bir oyun sergiledi. Yine Sopko ve Bencz'in etkili oyunu devam etti. Sette 21-18' öne geçmeyi başaran A Milli takım Zatko'nun etkili servislerini önleyemeyince setti de Slovakya 25-23 kazanarak skoru 2-0 yaptı. A Milli Takım üçüncü sete moral bozukluğuyla tutuk başladı. Serviste Zatko'nun etkinliği devam edince, ilk teknik molaya 8-2 Slovakya önde girdi. Milli Takım, teknik moladan sonra servise geçen Ahmet'in iyi servisleriyle 6-3'lük seri sonunda durumu 8-11'e getirdi. Bundan sonra Slovakya toparlandı ve farkı açmaya başladı. A Milliler setin sonuna doğru Berkan'ın etkili taktik servisleri ve Serkan'ın defanstaki çabaları sayesinde durumu 20-22'ye taşıdı. Slovakya'nın etkili hücumları ve Milli Takımın iki basit hatası seti 25-21 maçı da 3-0 Slovakya'nın kazanmasını sağladı. Salon: TVF Başkent Hakemler: Drago Franc xx (Karadağ), Vlatko Ristovski xx (Makedonya) Türkiye: Sinan xx, Serhat xx, Ahmet xx, Emre xx, Caner x, Emin x, Serkan xx, Kadir xx, Ferhat x, Berkan xx) Slovakya: Kohut xxx, Divis x, Bencz xxx, Kmet xxx, Sopko xxx, Zatko xxx, (Ondrusek xx, Masny x, Michalovic x)  Setler: 17-25, 23-25, 21-25 Süre: 72 dakika (23, 28, 23)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24