-MİLLİLER SLOVAKYA'YA YENİLDİ ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - (A) Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Ligi (C) Grubu 3. ayak 2. maçında Slovakya'ya 3-0 yenildi. İlk set dengeli başladı. A milli takım ilk teknik molaya 8-6 geride girdi. Sopko ve Bencz'in etkili oyunlarına karşılık veremeyen milliler, servislerde de zayıf kalınca, konuk ekip farkı açtı ve 2. teknik molayı 16-12 önde geçti. Setin devamında oyun üstünlüğünü bırakmayan Slovakya ilk seti 25-17 kazandı. Milliler ikinci sette defansta daha inatçı bir oyun sergiledi. Yine Sopko ve Bencz'in etkili oyunu devam etti. Sette 21-18' öne geçmeyi başaran A Milli takım Zatko'nun etkili servislerini önleyemeyince setti de Slovakya 25-23 kazanarak skoru 2-0 yaptı. A Milli Takım üçüncü sete moral bozukluğuyla tutuk başladı. Serviste Zatko'nun etkinliği devam edince, ilk teknik molaya 8-2 Slovakya önde girdi. Milli Takım, teknik moladan sonra servise geçen Ahmet'in iyi servisleriyle 6-3'lük seri sonunda durumu 8-11'e getirdi. Bundan sonra Slovakya toparlandı ve farkı açmaya başladı. A Milliler setin sonuna doğru Berkan'ın etkili taktik servisleri ve Serkan'ın defanstaki çabaları sayesinde durumu 20-22'ye taşıdı. Slovakya'nın etkili hücumları ve Milli Takımın iki basit hatası seti 25-21 maçı da 3-0 Slovakya'nın kazanmasını sağladı. Salon: TVF Başkent Hakemler: Drago Franc xx (Karadağ), Vlatko Ristovski xx (Makedonya) Türkiye: Sinan xx, Serhat xx, Ahmet xx, Emre xx, Caner x, Emin x, Serkan xx, Kadir xx, Ferhat x, Berkan xx) Slovakya: Kohut xxx, Divis x, Bencz xxx, Kmet xxx, Sopko xxx, Zatko xxx, (Ondrusek xx, Masny x, Michalovic x) Setler: 17-25, 23-25, 21-25 Süre: 72 dakika (23, 28, 23)