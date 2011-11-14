-Milliler şaşırtmak istiyor ZAGREB (A.A) - 14.11.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, rövanş maçında Hırvatistan Milli Takımını oynadıkları oyunla şaşırtmak istediklerini söyledi. Guus Hiddink, yarın karşılaşacakları Hırvatistan maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Maksimir Stadyumu'nda milli takım futbolcusu Ömer Toprak ile birlikte basın toplantısı düzenledi. ''Hırvatistan'a avantajlı şartlarda gelmek isterdik'' diyen Hiddink, şöyle konuştu: ''Finallere gitmek için daha iyi bir skorla gelmek isterdik. Sınırlı olarak görsek de yarın oynayacak takım farklı isimlerden oluşacak. En iyisini vereceklerine inanıyorum. Bizim 2. dakikada yediğimiz gol gibi burada şaşırtıcı sonuçlar olabilir. Futbolda neler olacağını bilemezsiniz. Grupta ikinci sırayı aldığımızda play-off maçlarını Hırvatistan gibi deneyimle takımla oynamaya bizim takım hazırlıklıydı. İlk maçta onlar iyi oynadı. İkinci maçımızda onları şaşırtmak istiyoruz. Bu maçta genç arkadaşlarımız olacak. Kendilerini göstereceklerdir.'' Bir gazetecinin ''Hocanın şu anki ruh hali nasıl, özeleştiri yaparsa, nerede hata yaptı'' yönündeki soruyu Hiddink, şöyle yanıtladı: ''Maçı birkaç kez izledim. İncelemeyi yaparken, duyguları hiç işe karıştırmadım. Eğer birkaç tane daha defansif futbolcu alsaydım bu goller olur muydu diye düşündüm. Ancak işe yaramayacağına karar verdim. Savunma 6 pas içinde gerekli müdahaleyi yapamadı. Zaten çok defansif futbolcu ile oynayacak birisi değilim. Türk tipi futbola da yatkın değil. Aptalca bir oyunumuz vardı, bu da Hırvatlara yaradı.'' Milli takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruyu da Hiddink, ''Öncelikle yarınki maçı herkesin mutlu olabileceği bir sonuç olarak bitirebilirsek, üzerinde tartışabiliriz'' diye yanıtladı. Türk milli takımının 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadığının hatırlatılması üzerine de Hiddink, ''Mahmut Özgener ile görüşmemizde öncelikli hedefin Avrupa Şampiyonası olacağını söylemiştim. Ayrıca takımın da yenileneceğini ifade ettim. Ayrıca üzücü olan bir nokta var. Şampiyona finallerine gidemezsek Ömer Toprak, Gökhan Töre gibi isimlere yazık olacak. Böylesine önemli organizasyonda büyük deneyim kazanacaklardı'' diyerek yanıtladı. ''Kart gördükleri için Arda ile Emre'ye kızgın mı'' sorusunu da Hiddink, şöyle yanıtladı: ''Kadromuzda bulunan 5-6 oyuncu ceza sınırındaydı. Toplantımızda aptalca kart görmeyin diye uyardık. Sabri ve Emre pozisyonla kart gördü. Arda'nın ki hiç hoş olmadı. Topa içgüdüsel olarak boş yere aptalca vurdu. Bu hiç hoşuma gitmedi.'' Milli takımda önemli bir oyuncu değişikliği olacağını yönündeki bir değerlendirmeye karşılık olarak da Hiddink, ''Bahsettiğiniz durum, kariyerimin bu aşamasında ilk kez oluyor. Takımın yarısı yok. Onun yerine oynayacak oyuncular belki ilk kez ya da ikinci kez oynayacaklar. İyi kalpli çocuklar'' yorumunda bulundu. ''Kaleci değişecek mi?'' sorusuna da Hiddink, ''Evet bir değişiklik olacak'' diyerek Volkan'ın kalede yer alamayacağının sinyallerini verdi. ''Nuri Şahin'i kadroya almadığın için pişman mısın'' sorusuna da Hiddink, ''Ben kendisiyle geçen hafta sakatlığıyla ilgili konuştum. Nisan ayından beri sakattı. Ameliyattan döndü. Az idman ve bir maça çıkarak milli takıma gelme sorumluluğunu o üstlenemezdi. Bu kararı ben aldım. Milli takıma çağırmak hiç adil olmayacaktı'' değerlendirmesinde bulundu. Emekli olup olmayacağı ya da Avrupa'da başka bir takımı çalıştırıp çalıştırmaya yönündeki bir soruya da Hiddink, ''65 yaşımda olduğumu vurgulamışım. Şu anda kendimi hala enerjik hissediyorum. Futbol inişleri ve çıkışlarıyla çok güzel birşey. Ama bunların hepsini atlatıyorsunuz. Genç çocuklarla çalışırsam, çok da erken emekli olmam diye düşünüyorum. Bu şekilde bir çalışma olursa, medyadan da uzak kalırım ve yapacağım işe daha iyi konsantre olabilirim'' diyerek yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başka stat tercihi yok mu, orada tepki var, neden Bursa gibi başka şehre almadı'' sorusuna da Hiddink, ''Birçok maçımızı Fenerbahçe'nin stadında oynadık. İçinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle orada oynayamıyoruz. Türk Telekom Arena modern bir stat. Daha önce stat zemininden memnun değildim. Federasyonla Bursa gündeme geldi. Ancak daha sonra stadın zemini yenilendi'' yorumunu yaptı.