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Spor

MİLLİLER, ŞAMPİYONAYI 7. SIRADA TAMAMLADI ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2011 19:54

-MİLLİLER, ŞAMPİYONAYI 7. SIRADA TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Basketbolda Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son maçında Almanya'yı 25 sayı farkla 66-41 yenerek, şampiyonayı 7. sırada tamamladı. Çek Cumhuriyeti'nde bugün sona erecek şampiyonadaki son maçında Almanya ile karşılaşan milliler, ilk periyodu 12-11 geride geçerken, devreyi ise 31-25 üstün tamamladı. 3. çeyrekte de başarılı bir performans sergileyen milliler, farkı daha da açtı ve bu periyodu da 46-30 önde bitirdi. Karşılaşmadan 66-41 galip ayrılan Yıldız Erkek Milli Takımı, bu galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamladı.

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