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Spor

Milliler Polonya'ya yenildi PANEVEZYS (A.A)

04 Eylül 2011 23:10

-Milliler Polonya'ya yenildi PANEVEZYS (A.A) - 04.09.2011 - Alim Tunçay - Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu dördüncü maçında Polonya'ya 84-83 yenilen Türkiye, gruptaki ikinci yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ilk periyodunda düşük bir şut yüzdesiyle (Yüzde 23) oynayan Türkiye karşısında Polonya, Hrycaniuk ve Koszarek'in basketleriyle 5. dakikayı 8-5 önde geçti. A Milli Takım, ilk periyotta hücumda ve savunmada iyi organize olamazken, Kelati ve Szewczyk'nin basketleriyle periyodun bitimine 2 dakika 27 saniye kala farkı 6 sayıya (15-9) çıkaran Polonya, 1. periyodu da 17-14 önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan Türkiye, Ömer Onan ve Enes Kanter'in basketleriyle 12. dakika içinde üstünlüğü (18-17) ele geçirdi. Ancak Berisha ile  3 sayılık basketler bulan Polonya, 14. dakikayı 26-20 önde geçti. Emir Preldzic, Hidayet Türkoğlu ve Ersan İlyasova ile sayılar bulan Türkiye'nin öne geçmesine izin vermeyen Polonya, dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdürdü. Bu periyotta attığı 22 sayının 15'ini 3 sayılık basketlerden bulan Polonya, ilk yarıyı 39-35 önde kapadı. Üçüncü periyodun başında Kelati ve Hrycaniuk ile sayılar bulan Polonya, 21. dakikada farkı 8 sayıya (43-35) çıkardı. Ancak rakibinin farkı daha fazla açmasına izin vermeyen Türkiye, Emir Preldzic ve Ömer Onan ile dışardan, Ömer Aşık ile de içerden bulduğu sayılarla 10-0'lık bir seri yakaladı ve 24. dakikada (45-43) öne geçti. 3. periyodun başında 3 faule ulaşan Ömer Aşık'ın yerine oyuna giren Enes Kanter'in pota altından bulduğu sayılarla farkı açan Türkiye, Oğuz Savaş'ın faul atışlarından bulduğu 2 sayıyla periyodun son 50 saniyesine 60-53 önde girdi. Ancak bitime 2 saniye kala önce Oğuz Savaş'a, sonra da başantrenör Orhun Ene'ye çalınan teknik faullerin ardından 2 saniyede 6 sayı bulan Polonya, periyot sonunda farkı 1 sayıya (62-61) indirdi. Son periyoda Szexczyk'in faul atışlarından bulduğu sayılarla başlayan ve 63-62 öne geçen Polonya karşısında, Hidayet Türkoğlu ile arka arkaya sayılar bulan A Milli Takım, 32. dakikayı 68-64 önde geçti. Faul problemi yaşayan rakibi karşısında Emir Preldzic ve Enes Kanter ile sayılar üreten Türkiye, bitime 4 dakika 48 saniye kala farkı 7 sayıya (75-68) çıkardı. Ancak Szewczyk ile 3 sayılık basket bulan Polonya, Emir Preldzic'e çalınan sportmenlik dışı faulün ardından Koszarek'in 3 sayılık basketiyle bitime 3 dakika 36 saniye kala (75-75) beraberliği sağladı. Türkiye, Ersan İlyasova ve Hidayet Türkoğlu'nun basketleriyle son 1 dakika 42 saniyeye 81-77 önde girdi. Son dakikaları büyük çekişme içinde geçen maçın bitime 46 saniye kala Polonya, Pamula'nın 3 sayılık basketiyle 82-81 öne geçti. Enes Kanter'in faul atışlarından bulduğu 2 sayıyla son 31 saniyeye 83-82 önde giren Türkiye, Berisha'nın attığı baskete engel olamayınca son 12 saniyeye 1 sayı geride (84-83) girdi. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından oyuna kenardan başlayan milli takımda, süre biterken Kerem Tunçeri'nin attığı 3 sayılık atışı girmeyince, Türkiye, Polonya'ya 84-83 yenildi.

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