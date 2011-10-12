-Milliler play-off oynamaya hak kazandı İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu son maçında Türkiye, Azerbaycan'ı 1-0 yenerek, play-off oynamaya hak kazandı. Türk Telekom Arena'da ağırladığı rakibini ikinci yarıda Burak'ın golüyle mağlup eden A Milli Takım, son maçlara 2. sırada giren Belçika'nın deplasmanda Almanya'ya 3-1 yenilmesiyle 2. sırayı elde etti. Türkiye, maçın ikinci yarısında da rakibine karşı üstün bir mücadele sergiledi. Selçuk İnan'ın oyuna dahil olmasıyla hücumda daha yaratıcı bir görüntü ortaya koyan A Milli Takımı, 60. dakikada bu oyuncunun güzel pası sonucunda Burak ile gole ulaştı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Milli takımın baskılı mücadelesi karşısında ikinci yarıda da savunmada kalan Azerbaycan, Burak'ın golüne engel olamadı ve mücadeleyi kaybetti. 48. dakikada Emre'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutunda kaleci Agayev, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 53. dakikada Mehmet Topal'ın pasında sağdan ceza sahasına giren Kazım, vuruşunu yapamayınca savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Burak'a geldi. Burak'ın ceza sahasında kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. 56. dakikada Arda'nın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Burak'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 60. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Selçuk'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Burak, kalaciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Agayev'in solundan ağlara gönderdi: 1-0 62. dakikada Selçuk'un yaptığı ortada arka direkte müsait durumda bulunan Arda'nın kafa vuruşunda top kaleci Agayev'de kaldı. 71. dakikada Arda'nın ceza yayı üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Agayev meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi. 77. dakikada Emre'nin pasında ceza sahasında Burak'ın kontrol etmeye çalıştığı topu, son anda araya giren Shukurov uzaklaştırdı. 82. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti. 84. dakikada Burak'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kalecinin çeldiği topu daha sonra savunma uzaklaştırdı. Kalan sürede sonuç değişmedi ve maçı 1-0 kazanan Türkiye, play-off biletini aldı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Peter Rasmussen xx, Henrik Sonderby xx, Niels Hoeg xx (Danimarka) Türkiye: Sinan Bolat xx, Sabri Sarıoğlu xx, Gökhan Zan xx, Egemen Korkmaz xx, Hakan Balta xx, Kazım Kazım x (Dk. 58 Selçuk İnan xx), Mehmet Topal xx, Emre Belözoğlu xx (Dk. 78 Gökhan Töre x), Hamit Altıntop xx, Arda Turan xx, Burak Yılmaz xx (Dk. 88 Umut Bulut ?) Azerbaycan: Agayev xx, Shukurov xx, Levin x, Rashad Sadigov xx, Ufuk Budak xx (Dk. 90+3 Amirguliyev ?), Ismayilov x (Dk. 46 Mammadov x) (Dk. 86 Isayev ?), Huseyinov xx, Abishov xx, Nadirov xx, Chertoganov x, Subasic x Gol: Dk. 60 Burak Yılmaz (Türkiye)