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Spor

Milliler özel maçları sevdi İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2011 15:31

-Milliler özel maçları sevdi İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Estonya'yı 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı, son dönemde özel maçlardaki başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi. Geçmişte özel maçlarda galip gelmekte zorlanan ve bu yönüyle eleştirilen Türk Milli Takımı, yaptığı son 15 özel müsabakanın 10'unu kazanıp, 2'sinde berabere kaldı ve rakiplerine sadece 3 kez yenildi. Milliler, son 15 özel randevuda Finlandiya, Şili, Avusturya, Azerbaycan, Ukrayna, Honduras, Çek Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Romanya ve Estonya'yı mağlup edip, Fildişi Sahili ve Güney Kore ile berabere kaldı, bu süre içinde sadece Fransa, ABD ve Hollanda'ya kaybetti. (A) Milli Futbol Takımı'nın son 15 özel maçta aldığı sonuçlar şöyle: /*   Tarih        Yer          Rakip            Sonuç ----------   -------       -------           ----- 29.05.2008   Duisburg      Finlandiya        2 - 0 20.08.2008   Kocaeli       Şili              1 - 0 19.11.2008   Viyana        Avusturya         4 - 2 11.02.2009   İzmir         Fildişi Sahili    1 - 1 02.06.2009   Kayseri       Azerbaycan        2 - 0 05.06.2009   Lyon          Fransa            0 - 1 12.08.2009   Kiev          Ukrayna           3 - 0 03.03.2010   İstanbul      Honduras          2 - 0 22.05.2010   New Jersey    Çek Cumhuriyeti   2 - 1 26.05.2010   Connecticut   Kuzey İrlanda     2 - 0 29.05.2010   Philadelphia  ABD               1 - 2 11.08.2010   İstanbul      Romanya           2 - 0 17.11.2010   Amsterdam     Hollanda          0 - 1 09.02.2011   Trabzon       Güney Kore        0 - 0 10.08.2011   İstanbul      Estonya           3 - 0 */ Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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