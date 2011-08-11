-Milliler özel maçları sevdi İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Estonya'yı 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı, son dönemde özel maçlardaki başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi. Geçmişte özel maçlarda galip gelmekte zorlanan ve bu yönüyle eleştirilen Türk Milli Takımı, yaptığı son 15 özel müsabakanın 10'unu kazanıp, 2'sinde berabere kaldı ve rakiplerine sadece 3 kez yenildi. Milliler, son 15 özel randevuda Finlandiya, Şili, Avusturya, Azerbaycan, Ukrayna, Honduras, Çek Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Romanya ve Estonya'yı mağlup edip, Fildişi Sahili ve Güney Kore ile berabere kaldı, bu süre içinde sadece Fransa, ABD ve Hollanda'ya kaybetti. (A) Milli Futbol Takımı'nın son 15 özel maçta aldığı sonuçlar şöyle: /* Tarih Yer Rakip Sonuç ---------- ------- ------- ----- 29.05.2008 Duisburg Finlandiya 2 - 0 20.08.2008 Kocaeli Şili 1 - 0 19.11.2008 Viyana Avusturya 4 - 2 11.02.2009 İzmir Fildişi Sahili 1 - 1 02.06.2009 Kayseri Azerbaycan 2 - 0 05.06.2009 Lyon Fransa 0 - 1 12.08.2009 Kiev Ukrayna 3 - 0 03.03.2010 İstanbul Honduras 2 - 0 22.05.2010 New Jersey Çek Cumhuriyeti 2 - 1 26.05.2010 Connecticut Kuzey İrlanda 2 - 0 29.05.2010 Philadelphia ABD 1 - 2 11.08.2010 İstanbul Romanya 2 - 0 17.11.2010 Amsterdam Hollanda 0 - 1 09.02.2011 Trabzon Güney Kore 0 - 0 10.08.2011 İstanbul Estonya 3 - 0 */ Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.