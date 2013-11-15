T24 LogoT24 Logo
Spor

Milliler Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti

A Milli Takımı, hazırlık karşılaşmasında Kuzey İrlanda'yı Mevlüt Erdinç'in golüyle 1-0 mağlup etti

15 Kasım 2013 22:05

Türkiye A Milli Takımı, hazırlık maçında Adana 5 Ocak Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, 45. dakikada Mevlüt Erdinç ile ilk golü buldu. Ceza alanı ön bölümünden ceza alanına yükseltilen topta araya giren Mevlüt, topa dokundu ve topu ağlarla buluşturdu.

Karlşılaşma Türkiye'nin 1-0'lık galibiyetiyle noktalandı.

Türkiye, Kuzey İrlanda maçının ardından 19 Kasım Salı günü Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda saat 20.00'de Belarus ile bir özel maç daha oynayacak.

 

Maçın özeti

 

 

9'uncu dakikada Türkiye'nin kazandığı korner atışını kullanan Mehmet Topal'ın ortasına iyi yükselen Ersan'ın kafa şutunda üst direğe çarparak, oyun alanına dönen topu önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunu savunma uzaklaştırdı.
30'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Paterson, pasını ceza sahası çizgisi üzerindeki Oliver'e gönderdi. Topu alan Oliver'in uzaktan sert şutu yandan az farkla auta çıktı.
36'ncı dakikada Kuzey İrlanda'nın kazandığı korner atışında ceza sahası çizgisi önünde bulunan Davis, topu kafasıyla Jonathan'ın önüne yolladı. Jonathan da pasını Evans'a aktardı. Evans sert vurdu, top auta gitti.
42'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Arda'nın pasında ceza sahası çizgisi yakınında Bilal'in uzaktan set şutu yandan çok az farkla auta çıktı.
45+1'inci dakikada Arda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal'in ara pasında Mevlüt, kaleci Carroll'un ileri çıktığını görünce ayağını uzatarak, topu ağlara gönderdi: 1-0
60'ıncı dakikada Mevlüt'ün ceza sahası içinden sert şutu yan direkten oyun alanına döndü.
73'üncü dakikada sol kanatta Ersan'ın pasıyla topla buluşan Burak, çarprazdan ceza sahasına girdiği anda vuruşunu yaptı. Kaleci Alan'a çarpan top, kornere çıktı. Arda'nın kullandığı korner atışını savunma uzaklaştırdı.
84'üncü dakikada sağ kanatta Arda'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Caner'in ortasını kaleci Alan, kurtardı.

ETİKETLER

milli takımfatih terimkuzey irlandahazırlık maçıilk 11maç özetigoller

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24