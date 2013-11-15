Milliler Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti

Türkiye A Milli Takımı, hazırlık maçında Adana 5 Ocak Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, 45. dakikada Mevlüt Erdinç ile ilk golü buldu. Ceza alanı ön bölümünden ceza alanına yükseltilen topta araya giren Mevlüt, topa dokundu ve topu ağlarla buluşturdu.

Karlşılaşma Türkiye'nin 1-0'lık galibiyetiyle noktalandı.

Türkiye, Kuzey İrlanda maçının ardından 19 Kasım Salı günü Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda saat 20.00'de Belarus ile bir özel maç daha oynayacak.

Maçın özeti

9'uncu dakikada Türkiye'nin kazandığı korner atışını kullanan Mehmet Topal'ın ortasına iyi yükselen Ersan'ın kafa şutunda üst direğe çarparak, oyun alanına dönen topu önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunu savunma uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Paterson, pasını ceza sahası çizgisi üzerindeki Oliver'e gönderdi. Topu alan Oliver'in uzaktan sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

36'ncı dakikada Kuzey İrlanda'nın kazandığı korner atışında ceza sahası çizgisi önünde bulunan Davis, topu kafasıyla Jonathan'ın önüne yolladı. Jonathan da pasını Evans'a aktardı. Evans sert vurdu, top auta gitti.

42'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Arda'nın pasında ceza sahası çizgisi yakınında Bilal'in uzaktan set şutu yandan çok az farkla auta çıktı.

45+1'inci dakikada Arda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal'in ara pasında Mevlüt, kaleci Carroll'un ileri çıktığını görünce ayağını uzatarak, topu ağlara gönderdi: 1-0

60'ıncı dakikada Mevlüt'ün ceza sahası içinden sert şutu yan direkten oyun alanına döndü.

73'üncü dakikada sol kanatta Ersan'ın pasıyla topla buluşan Burak, çarprazdan ceza sahasına girdiği anda vuruşunu yaptı. Kaleci Alan'a çarpan top, kornere çıktı. Arda'nın kullandığı korner atışını savunma uzaklaştırdı.

84'üncü dakikada sağ kanatta Arda'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Caner'in ortasını kaleci Alan, kurtardı.