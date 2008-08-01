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Spor

Milliler kampa girdi

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da kamp yapacak.

01 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Takımı, kampa girdi.

Milli takım, kamp çalışmaları kapsamında antrenmanlarını Arçelik ve Burhan Felek Spor Salonu'nda yapacak. Millilerin kamp çalışması, 19 Haziran Perşembe günü tamamlanacak.

Antrenörlüğünü Fausto Polidori'nin yaptığı milli takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ahmet Toçoğlu, Nuri Şahin, Kadir Cin, Emin Gök (Arkas), Soner Mezgitçi (Chenois), Erkan Toğan (CVM Tomis Constanta), Arslan Ekşi, Emre Batur (Fenerbahçe), Caner Pekşen, Ahmet Pezük, Onur Çapan (Galatasaray), Ender Kıdoğlu, Volkan Güç, Ulaş Kıyak (Halkbank), Fatih Ulusoy, Cüneyt Dağcı, Cem Kurtar, Zeynel Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Turgay Doğan (Maliye Gençlik), Ersin Durgut, Çağlar Aksoy (Polis Akademisi), İbrahim Emet, Fatih Barış (SGK), Serhat Coşkun (Tokat Belediye Plevne), Erhan Dünge (Ziraat Bankası).

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