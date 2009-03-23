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Spor

Milliler İspanya'ya gitti

2010 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, özel uçakla Madrid'e gitti.

23 Mart 2009 02:00


2010 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, özel uçakla Madrid'e gitti.

A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası eleme gurubunda İspanya ile yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

A Milli Takım kafilesi, CIP bölümünden Atatürk Havalimanı'na giriş yaparken, özel bir uçakla da İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti.

Kafileyi taşıyan uçağın kalkış saati 13.00 olmasına karşın, pistlerde yaşanan yoğunluktan dolayı yaklaşık 1 saatlik bir gecikme meydana geldi.

Milliler İspanya'daki ilk çalışmasını bugün 19.30'da yapacak.

28 Mart Cumartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya-Türkiye maçı NTV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Massimo Busacca yönetecek.

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