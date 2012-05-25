Milliler ilk sınavdan zaferle ayrıldı

Abdullah Avcı yönetimindeki Türk Milli Takımı, 2014 Dünya Kupası Elemeleri öncesi genç kadrosuyla Gürcistan karşısına çıktı. Ay Yıldızlı ekip, Real Madrid forması giyen Türk milli oyuncular ile Süper Lig'de sezona damgasını vuran Selçuk'un golleriyle 3-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı'nın gollerini 12'inci dakikada Hamit Altıntop, 39'uncu dakikada Nuri Şahin ve 82'inci dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 51'inci dakikada Targamadze'den geldi.

Türkiye, Dünya Kupası Grup Elemeleri öncesi ikinci hazırlık maçında Cumartesi günü Finlandiya ile karşılaşacak.

Sercan Sararer'e tam not

Tayfur Havutçu'nun geçen yıl Beşiktaş'a kazandırmak istediği, Bundesliga 2 takımlarından Fürth'te 9 gol atan ve 10'un üzerinde asist yapan Sercan Sararer, sergilediği performansla alkış aldı. Ayrıca Gökhan Töre'nin güveni, Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'un ustalığı dikkati çekti.

Cenk sakatlandı, Mert siftah yaptı

Kaleci Cenk Gönen, sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Maçın 60'ıncı dakikasında topu oyuna sokarken sakatlanan genç kaleci, yerini aday kadroya son anda dahil edilen Mert Günok’a bıraktı. Mert, böylece A Milli formayı ilk kez giydi.

Abdullah Avcı şaşırttı

Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, 2014 Dünya Kupası Grup Elemeleri öncesi yapılacak 5 hazırlık maçında tüm oyuncuları deneyeceğini belirtmesine rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan milli futbolcuları, Gürcistan maçında ilk 11'e almaması dikkati çekti.

İlk 11'de 4 Beşiktaşlı

Teknik direktör Abdullah Avcı, Gürcistan karşısında ilk 11'de 4 Beşiktaşlı'ya (Cenk Gönen, Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı ve Mustafa Pektemek) şans verdi.

2 yönetici izledi

Futbol Federasyonu üyeleri Selim Koray, Hakan Kanık ile Milli Takımlar sponsoru Nike'nin temsilcisi Şefik Dolman, Gürcistan maçını şeref tribinünden takip etti. Yedek kalan futbolcular Arda, Volkan, Serdar Aziz, Sinan Bolat, Engin Baytar, Rüştü, Bekir ve Soner Aydoğdu da karşılaşmayı yöneticilerle birlikte izledi.

Öte yandan menajer Mithat Halis, Sivasspor Antrenörü Bülent Albayrak, Cengiz Birgen ile Eskişehirspor Antrenörü Ümit Bozkurt, oyuncu izlemek için Red Bull Arena Stadı'nda yer aldılar.

TÜRKİYE: 3 - GÜRCİSTAN: 1

Stat: Salzburg Red Bull Arena

Hakemler: Markus Hamater, Roland Brandner, Christian Trunner

Türkiye: Cenk Gönen / Beşiktaş (Dk. 62 Mert Günok), Serdar Kurtuluş / Gaziantepspor, Ömer Toprak / Bayer Leverkusen, Egemen Korkmaz / Beşiktaş, İsmail Köybaşı / Beşiktaş, Mehmet Topal / Valencia, Nuri Şahin / Real Madrid (Dk. 57 Selçuk İnan / Galatasaray), Hamit Altıntop / Real Madrid (Dk. 70 Caner Erkin / Fenerbahçe), Gökhan Töre / Hamburg (Dk. 57 Arda Turan Atletico Madrid), Sercan Sararer / Greuther Fürth), Mustafa Pektemek / Beşiktaş (Dk. 61 Umut Bulut / Toulouse)

Gürcistan: Giorgi Loria, Ucha Lobjanidze (Dk. 46 Murtaz Davshvili), Guram Kashia, Dato Kvirkvella, Aleksander Amisulashvili, Zurab Khizanishvili, Jaba Kankava (Dk. 73 Saba Liperta), Nikoloz Gelashvili, David Targamadze, Vladimer Dvalishvili (Dk. 46 Levan Mchedzidze), Aleksander Kobakhidze

Goller: Dk. 12 Hamit Altıntop, Dk. 40 Nuri Şahin, Dk. 82 penaltıdan Selçuk İnan (Türkiye) Dk. 52 David Targamadze (Gürcistan)

Sarı kartlar: Dk. 77 Ömer Toprak (Türkiye), Dk. 89 Levan Mchedzide (Gürcistan)