Milliler ilk maçında kaybetti

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics 2017) A Grubu'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Basketbol Takımı, ilk maçında karşılaştığı Polonya'ya 83-75 yenildi.
Müsabaka, Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde üstünlük sağlayan milliler, ilk periyodu 22-17 önde tamamladı, Polonya ise ikinci çeyreği 36-35 önde bitirdi.
Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Polonya, son çeyreğe 60-50 üstün girdi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü sürdüren Polonya, salondan 83-75 galip ayrıldı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek.