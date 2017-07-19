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Spor

Milliler ilk maçında kaybetti

A Milliler, bir sonraki maçında Litvanya ile karşılaşacak

19 Temmuz 2017 18:37

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda (Deaflympics 2017) A Grubu'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Basketbol Takımı, ilk maçında karşılaştığı Polonya'ya 83-75 yenildi.

Müsabaka, Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde üstünlük sağlayan milliler, ilk periyodu 22-17 önde tamamladı, Polonya ise ikinci çeyreği 36-35 önde bitirdi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Polonya, son çeyreğe 60-50 üstün girdi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü sürdüren Polonya, salondan 83-75 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

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