-MİLLİLER İLK ÇALIŞMASINI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubundaki ilk maçında deplasmanda Kazakistan'la karşılaşacak (A) Milli Takım, ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde Ali Sami Yen Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulurken, bu bölümde oyuncular pas çalışması yaptılar. (A) Milli Takım'ın ilk antrenmanına 9 oyuncu katılamadı. Takımlarının lig maçlarında 90 dakika forma giyen Servet Çetin, Arda Turan, İbrahim Toraman, Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'in, otelde kalıp yenileme çalışmaları yaptıkları, sakatlıkları bulunan Semih Şentürk ile Gökhan Gönül'ün tedavi oldukları açıklandı. Ayrıca bugün lig maçları olması nedeniyle Trabzonsporlu futbolcular Onur Kıvrak ve Selçuk İnan, henüz Milli Takım kampına katılamadılar. Millilerin çalışmasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de izledi. Milli Takım, yarın Kazakistan'a gidecek.