Milliler ilk 10'da

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, 5 Eylül Cuma günü başlayacak 19. FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesi, Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye 3 basamak birden yükselerek, 4 yıl sonra ilk kez 10. sıraya yerleşti.



Tarihinde ilk kez bu yıl dünya klasmanında birinci sıraya yükselen 2008 Avrupa Şampiyonu İspanya, 1565 puanla yerini korurken, İtalya geçen ay Almanya'ya kaptırdığı ikincilik koltuğunu bu ay geri aldı.



Pekin Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alan, ancak olimpiyat takımı çoğunlukla 23 yaş altı oyunculardan oluştuğu için bu başarısı dünya sıralamasında dikkate alınmayan Arjantin, geçen ay olduğu gibi bu ay da 7. sırada bulunuyor.



Dünya kupasını beş kez kaldıran Brezilya ise bu ay yine 6. sırada yer aldı.



Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:



1. İspanya (1)....................1,565 puan



2. İtalya (3).....................1,339



3. Almanya (2)....................1,329



4. Hollanda (4)...................1,295



5. Hırvatistan (5)................1,266



6. Brezilya (6)...................1,252



7. Arjantin (7)...................1,230



8. Çek Cumhuriyeti (8)............1,134



9. Portekiz (9)...................1,120



10. TÜRKİYE (13)..................1,033



11. Fransa (12)...................1,019



12. Rusya (10)....................1,013



13. Romanya (11)..................1,007



14. Kamerun (15)....................999



15. İngiltere (14)..................991



16. İskoçya (16)....................976



16. Bulgaristan (17)................976



18. Yunanistan (18).................921



19. İsrail (20).....................874



20. Gana (19).......................864

