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Spor

Milliler ilk 10'da

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında eylül ayında 10. sıraya yükseldi. Milliler 4 yıl sonra sıralamada ilk 10'a girmeyi başardı.

03 Eylül 2008 03:00

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, 5 Eylül Cuma günü başlayacak 19. FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesi, Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye 3 basamak birden yükselerek, 4 yıl sonra ilk kez 10. sıraya yerleşti.

Tarihinde ilk kez bu yıl dünya klasmanında birinci sıraya yükselen 2008 Avrupa Şampiyonu İspanya, 1565 puanla yerini korurken, İtalya geçen ay Almanya'ya kaptırdığı ikincilik koltuğunu bu ay geri aldı.

Pekin Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alan, ancak olimpiyat takımı çoğunlukla 23 yaş altı oyunculardan oluştuğu için bu başarısı dünya sıralamasında dikkate alınmayan Arjantin, geçen ay olduğu gibi bu ay da 7. sırada bulunuyor.

Dünya kupasını beş kez kaldıran Brezilya ise bu ay yine 6. sırada yer aldı.

Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:

1. İspanya (1)....................1,565 puan

2. İtalya (3).....................1,339

3. Almanya (2)....................1,329

4. Hollanda (4)...................1,295

5. Hırvatistan (5)................1,266

6. Brezilya (6)...................1,252

7. Arjantin (7)...................1,230

8. Çek Cumhuriyeti (8)............1,134

9. Portekiz (9)...................1,120

10. TÜRKİYE (13)..................1,033

11. Fransa (12)...................1,019

12. Rusya (10)....................1,013

13. Romanya (11)..................1,007

14. Kamerun (15)....................999

15. İngiltere (14)..................991

16. İskoçya (16)....................976

16. Bulgaristan (17)................976

18. Yunanistan (18).................921

19. İsrail (20).....................874

20. Gana (19).......................864

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