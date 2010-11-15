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Spor

MİLLİLER HOLLANDA'DA İLK ANTRENMANINI YAPTI   AMSTERDAM (A.A)

15 Kasım 2010 23:56

-MİLLİLER HOLLANDA'DA İLK ANTRENMANINI YAPTI   AMSTERDAM (A.A) - 15.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, Çarşamba günü Hollanda ile yapacağı özel maç öncesi ilk antrenmanını Amsterdam Olimpiyat Stadı'nda yaptı. Teknik direktör Guus Hiddink'in yönetiminde yapılan çalışma, 10 dakika yarım saha düz koşuyla başladı. Daha sonra kas açma ve germe çalışması yapan futbolcular, ardından bireysel topla istasyon çalışmasına geçti. Hiddink, antrenmanın ilerleyen dakikalarında milli futbolculara dar alanda top çalışması yaptırdı. Çalışmanın son anlarında ise gruplar halinde topla çalışma yapıldı.  Hollanda'da yaşayan Türk futbolseverlerin ilgi gösterdiği antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Milliler, Amsterdam'daki ilk çalışmalarının ardından konakladıkları Wyndham Apollo Hotel'e geçti.  (A) Milli Futbol Takımı maçtan önceki son çalışmasını yarın TSİ 19.30'da Arena Stadı'nda yapacak.  Çarşamba günü oynanacak maçı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek.

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