-MİLLİLER HOLLANDA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynayacağı (A) Grubu'ndaki 6. maçı öncesi kamp çalışmaları yapmak üzere yarın Hollanda'ya gidecek. (A) Milli Takım aday kadrosu, bu akşam saat 19.00'da İstanbul'daki Swissotel the Bosphorus'ta toplanacak. Belçika maçı öncesinde Hollanda'nın Tegelen kasabasında bir hafta süreyle kamp yapacak milliler, yarın saat 13.00'te THY'ye ait uçakla Almanya'nın Düsseldorf kentine gidecek. (A) Milli Takım kafilesi, daha sonra otobüsle Tegelen'e geçecek ve kamp yapacağı Bilderberg Chateau Holtmühle'ye yerleşecek. Ay-yıldızlı ekip kamp süresince tüm antrenmanlarını Sportpark Bakenbos'ta yapacak. 1 Haziran Çarşamba günü otobüsle Brüksel'e hareket edecek ve burada Conrad Brussels'da konaklayacak milli takım, Belçika maçının hazırlıklarını 2 Haziran'da Roi Baudouin Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bu arada, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve bir futbolcunun katılımıyla 27 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde birer basın toplantısı düzenlenecek. Roi Baudouin Stadı'nda oynanacak Belçika-Türkiye EURO 2012 grup eleme karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak. -ADAY KADRO- (A) Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı için belirlenen 27 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Semih Şentürk (Fenerbahçe), Tolga Zengin, Egemen Korkmaz, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Engin Baytar, Umut Bulut (Trabzonspor), Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Çağlar Birinci, Arda Turan, Kazım Kazım (Galatasaray), Emre Güngör, Cenk Tosun (Gaziantepspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Sinan Bolat (Standard Liege), Serdar Kesimal (Kayserispor), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Gökhan Töre (Chelsea), Mehmet Topal (Valencia), Mehmet Ekici (Nürnberg) -PUAN DURUMU- /* 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin de yer aldığı (A) Grubu'nda son puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------- 1. Almanya 5 5 0 0 17 1 15 2. Belçika 6 3 1 2 14 9 10 3. Türkiye 5 3 0 2 8 6 9 4. Avusturya 5 2 1 2 9 8 7 5. Azerbaycan 4 1 0 3 3 13 3 6. Kazakistan 5 0 0 5 0 14 0 */