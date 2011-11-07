-Milliler hazırlıklara eksik başladı İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ile 11 ve 15 Kasım'da oynayacağı yapacağı play-off maçlarının hazırlıklarına eksik bir kadroyla başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde yalnızca 13 futbolcunun katılımıyla yapılan çalışmaya Trabzonspor forması giyen Tolga Zengin, Giray Kaçar, Burak Yılmaz ve Halil Altıntop, Standard Liege'den Sinan Bolat, Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Atletico Madrid'den Arda Turan, Bursasporlu Ozan İpek ve Toulouse'den Umut Bulut katılmadı. Bu oyuncuların, kamp yapılan otelin fitness salonunda yenileme çalışması yaptığı öğrenilirken, bugünkü idmanda sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Kazım Kazım da yer almadı. Yapılan kontrollerde sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kazım Kazım'ın tedavisine başlandığı bildirildi. Bu akşamki idmana çıkamayan Kazım Kazım'ın durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. A Milli Takımı'nın ilk antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Minyatür kalelerin kullanıldığı özel çalışmayla Millilerin idmanı sona erdi. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda yapacağı çalışmayla sürdürecek.