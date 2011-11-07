T24 LogoT24 Logo
Spor

Milliler hazırlıklara eksik başladı İSTANBUL (A.A) 

07 Kasım 2011 23:12

-Milliler hazırlıklara eksik başladı İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ile 11 ve 15 Kasım'da oynayacağı yapacağı play-off maçlarının hazırlıklarına eksik bir kadroyla başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde yalnızca 13 futbolcunun katılımıyla yapılan çalışmaya Trabzonspor forması giyen Tolga Zengin, Giray Kaçar, Burak Yılmaz ve Halil Altıntop, Standard Liege'den Sinan Bolat, Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Atletico Madrid'den Arda Turan, Bursasporlu Ozan İpek ve Toulouse'den Umut Bulut katılmadı. Bu oyuncuların, kamp yapılan otelin fitness salonunda yenileme çalışması yaptığı öğrenilirken, bugünkü idmanda sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Kazım Kazım da yer almadı.  Yapılan kontrollerde sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kazım Kazım'ın tedavisine başlandığı bildirildi. Bu akşamki idmana çıkamayan Kazım Kazım'ın durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. A Milli Takımı'nın ilk antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Minyatür kalelerin kullanıldığı özel çalışmayla Millilerin idmanı sona erdi. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda yapacağı çalışmayla sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24