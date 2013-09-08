Basketbol Milli Takım'ı gruptan çıkma şansını kaybetti

Slovenya'da düzenlenen 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Türkiye Yunanistan'a 84-61 yenildi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken maçın ilk 5 dakikası 7-6 Yunanistan'ın üstünlüğü ile geçildi. Periyodun sonlarına doğru oyunda kontrolü eline geçiren Yunanlar, özellikle dış atışlarla farkı açtı ve ilk çeyreği 21-16 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan Milliler, farkı 25-24 ile bir sayıya kadar indirse de Yunanistan çabuk toparlandı. Yunanlar, hızlı hücumlar sonucu farkı tekrar açtı ve ilk yarı Yunanistan'ın 41-35'lik üstünlüğü ile sona erdi.