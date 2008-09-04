Milliler farklı başladı

2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında Ukrayna'yla İstanbul'da karşılaşan Türkiye, karşılaşmayı 86-73'lük skorla kazanarak elemelere galibiyetle başladı.



Polonya'nın ev sahipliği yapacağı 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Ukrayna ile yaptı. Kerem Gönlüm, Ersan İlyasova ve Oğuz Savaş'ın skorer oyunuyla maça ağırlığını koyan ay-yıldızlılar sahadan 86-73'lük skorla galip ayrıldı.



Karşılaşmaya Hidayet Türkoğlu, Sinan Güler, Fatih Solak, Barış Hersek ve Engin Atsür beşi ile başlayan Türkiye, ilk 2 dakikayı 5-2 önde geçti. Lishchuk'un sayılarıyla ayakta kalmaya çalışan Ukrayna, skoru 11-9'a getirerek farkı 2 sayıya kadar indirdi. 3 sayılık atışlardaki yüksek yüzdesiyle ilk çeyreğin son 12 saniyesine 24-22 önde giren Ukrayna'ya Hidayet Türkoğlu'nun basketiyle karşılık veren Türkiye, çeyreğin sonunda skora 24-24 eşitlik getirdi.



İkinci çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, ay-yıldızlılar Ender Arslan ve Kerem Tunceri'nin sayılarıyla farkı 6 sayıya çıkardı. Pota altından kolay sayılar bulan Ukrayna, farkın açılmasına izin vermedi ve çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 31-30 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Ersan İlyasova'nın hücumda ve savunmada devreye girmesiyle skoru 45-35'e getirerek farkı çift hanelere taşıyan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 51-37 önde gitti.



İlk yarıyı Ersan İlyasova 9 sayı - 6 ribauntla tamamlarken, Kerem Tunçeri Ukrayna potasına 8 sayı bıraktı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan Hidayet Türkoğlu 7 sayı - 3 ribaunt - 2 asistle soyunma odasına giderken, Oğuz Savaş , Kerem Gönlüm ve Engin Atsür de 6'şar sayı kaydettiler. İlk yarıda Ukrayna'nın en etkili ismi ise, 11 sayıyla oynayan Agafanov oldu.



İkinci yarıya daha hızlı başlayan Türkiye, Kerem Gönlüm'ün basketleriyle farkın tek hanelere inmesine izin vermedi. Üçüncü çeyreğin ikinci bölümünde üç sayılık atışlarda etkili olan Ukrayna, skoru 59-50'ye getirerek farkı 9 sayıya indirdi. Kerem Gönlüm ve Oğuz Savaş'ın basketleriyle oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, son 3 dakikalık bölüme 66-50 üstün giderek maç içindeki en yüksek farka ulaştı. Aradaki farkı açmaya devam eden Türkiye, son çeyreğe 71-54 önde girdi.



Son çeyreğe 4-0'lık bir seriyle giren Ukrayna, Oğuz Savaş'ın pota altından bulduğu kolay sayılara engel olamadı ve ay-yıldızlılar, son 5 dakikaya 78-63 üstün girdi. Ukrayna'nın son bölümlere girilirken farkı 9 sayıya kadar indirmesine rağmen oyunu kontrol etmeyi başaran Türkiye, karşılaşmayı 86-73 kazanarak elemelere galibiyetle başladı.



Hidayet Türkoğlu 15 sayı - 7 ribaunt - 5 asistlik performansıyla ön plana çıkarken, Kerem Gönlüm 15 sayı - 3 ribaunt - 3 asistle, Oğuz Savaş 15 sayı - 3 ribaunt - 2 asistle katkı yaptı. Kerem Tunçeri ise, 13 sayıyla oynarken, Ersan İlyasova da 12 ribaunt - 10 sayı - 3 asistlik performansıyla double-double yaptı.



Ukrayna'da 15 sayı - 6 ribauntluk performans sergileyen Agafonov sahne alırken, Bulskyy 15 sayı - 4 ribauntla, Lishchuk 13 sayı - 8 ribauntla katkı sağladı.



A Milli Takım, grubundaki ikinci maçında 6 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak ve karşılaşma NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.



TÜRKİYE: 86 - UKRAYNA: 73



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Dimitar Gologanov xxx (Bulgaristan), Moise Bitton xxx (İsrail), Milan Mazic xxx (Sırbistan)

Türkiye: Engin xx 6, Sinan xx 7, Barış x, Hidayet xxx 15, Fatih xx 2, Oğuz xxx 15, Kerem Gönlüm xxx 15, Ersan xxx 10, Ender xx 3, Kerem Tunçeri xx 13, Ersin x

Ukrayna: Butskyy xxx 15, Kryvych xx 6, Drozdov xx 9, Kravtsov x, Lishchuk xxx 13, Ivshyn x 2, Kolchenko xx 8, Onufriyev x 2, Zabirchenko x, Gladyr x 3, Agafonov xxx 15

1. Periyot: 24-24

İlk yarı: 51-37

3. Periyot: 71-54

