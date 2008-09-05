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Spor

Milliler Ermenistan'a gitti

05 Eylül 2008 03:00


Dünya Kupası elemelerinde ilk maçını yarın Ermenistan ile deplasmanda oynayacak olan A Milli Takım, özel uçakla başkent Erivan'a hareket etti.


A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenecek 19. Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri 5. Grup'ta Ermenistan ile yarın yapacağı gruptaki ilk karşılaşma için başkent Erivan'a gitti.

Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, başkanvekili Lütfi Arıboğan, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, takım oyuncuları ve teknik kadro, Atatürk Havalimanı CIP salonundan uçağa alındı. Kafile, özel bir uçakla saat 10.00'da Erivan'a hareket etti.

Bu arada, Ermenistan milli maçını izlemek isteyen futbolseverler ve gazeteciler de THY'nin tarifeli uçağıyla Erivan'a hareket etti.

Ermenistan'da bugün akşam saatlerinde, maçın yapılacağı Hrazdan Stadı'nda son antrenmanını yapacak olan Türk Milli Takımı'nda, idman öncesinde Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

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