-MİLLİLER BELÇİKA İLE SARACOĞLU'NDA KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde (A) Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Belçika ile oynayacağı maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Milli takımın 2010 yılında kendi sahasında oynayacağı son resmi maç olan Belçika karşılaşmasının biletleri 23 Ağustos Pazartesi günü 10, 20 ve 30 liradan Biletix'ten satışa sunulacak.