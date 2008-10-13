Milliler basına kapalı çalıştı



2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grupta Çarşamba günü Estonya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Türkiye'deki son antrenmanını BJK İnönü Stadı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirdi.



Yaklaşık 1.5 saat süren rejenerasyon ağırlıklı antrenmanda, hafif sakatlıkları devam eden Sabri Sarıoğlu ve Arda Turan'ın, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı özel olarak çalıştığı öğrenildi. Oldukça neşeli bir ortamda geçen antrenman sonrası milli futbolcular, konakladıkları otelde öğle yemeği yedi. Yemek sonrası 19 futbolcunun yer aldığı A Milli Takım kafilesi, Estonya yolculuğu için Atatürk Havalimanı'na hareket etti.



Bu arada A Milli Takım Antrenörü Metin Tekin, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki Belçika-İspanya karşılaşmasını izlemek üzere yarın Brüksel'e gidecek.





