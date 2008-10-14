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Spor

Milliler 'Baltık'ta boğulmak istemiyor

2010 Dünya Kupası yolunda, 4. maçını yarın deplasmanda 5. Grup'un zayıf halkası Estonya ile oynayacak Milli Takım, futbolda esamesi okunmayan ülkeler karşısında bocalıyor

14 Ekim 2008 03:00

2010 Dünya Kupası yolunda, 4. maçını yarın deplasmanda 5. Grup'un zayıf halkası Estonya ile oynayacak Milli Takım, futbolda esamesi okunmayan ülkeler karşısında bocalıyor.
 

2002 Dünya Kupası'nda 3. olduktan sonra Euro 2004 vizesini Letonya barajına takılarak kaybeden Ay-Yıldızlılar, yarı finale çıktığı Euro 2008'e katılırken de grubunda Malta ve Moldova'ya puan kaptırmıştı.

Güney Afrika'da düzenlenecek 2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grubunda oynadığı ilk 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Takım, yarın Estonya ile deplasmanda karşılaşacak. İspanya ve Belçika ile birlikte 5. Grup'un zorlu takımlarından Bosna-Hersek'i birçok as futbolcunun yokluğuna rağmen 2-1 deviren Ay-Yıldızlılar, şimdi de en zayıf halka olarak değerlendirilen Estonya'yı mağlup etmek istiyor. Geride kalan 3 maçta henüz galibiyetle tanışamayan ve kalesinde gördüğü 13 golle puan cetvelinin dibine yerleşen küçük Baltık ülkesi, hiç şüphesiz ki Türkiye'nin rakibi olacak kapasitede değil. Ancak güçlü ülkeleri dize getirmekte sıkıntı çekmeyen Milliler, kimi zaman aynı başarıyı kendine kıyasla alt kategoride yer alan takımlara karşı gösteremiyor.

Son 10 yıl mercek altına alındığında A Milli Takım, Euro 2000, 2002 Dünya Kupası, Euro 2004, 2006 Dünya Kupası ve Euro 2008'e katılma yolunda zayıf rakipler önünde çok ciddi kayıplar yaşadı. Avrupa futbolunda esamesi okunmayan ülkelere karşı fobisi oluşan Milliler, en büyük darbeyi de Letonya'dan yemişti. 2004 yılında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi hedefleyen Ay-Yıldızlılar, baraj maçları oynamak zorunda kaldığı Letonya engelini aşamamıştı. Buz gibi bir havada ve kaygan zeminde yapılan ilk maçta Verpakovskis'in golünün şokunu uzun süre üzerinden atamayan Şenol Güneş yönetimindeki Türk Milli takımı, Emre Aşık'ın kırmızı kart görüp arkadaşlarını yalnız bırakmasıyla 1-0'lık mağlubiyete razı olmuştu. Fakat rövanştan herkes umutluydu. Farklı kazanılacak karşılaşmanın ardından Türkiye'nin finallere gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. BJK İnönü Stadı'nda İlhan Mansız ve Hakan Şükür'ün golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladığımızda artık herkes zafer şarkıları söylemeye başlamıştı. Ne var ki Letonya üst üste 2 gol bulup skoru 2-2'ye taşıdı ve tüm Türkiye'yi şoka uğrattı.

Kırmızı-Beyazlılar, bu denli yıkıcı sonuçlar doğurmasa da zayıf takımlar önünde futbolseverlerin unutamadığı hezimetler yaşadı. Örneğin 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde kolay sayılabilecek bir grupta olsak da Moldova, Malta gibi ülkelerle berabere kalıp, Bosna'ya 3-2 yenilmiştik. Kısacası A Milli Takım'ın bu örnekleri dikkate alarak grup sonuncusu Estonya'yı da küçümsememesi gerekiyor.

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