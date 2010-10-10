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Spor

MİLLİLER AZERBAYCAN'DA İLK ANTREMANINA ÇIKTI BAKÜ (A.A)

10 Ekim 2010 19:01

-MİLLİLER AZERBAYCAN'DA İLK ANTREMANINA ÇIKTI BAKÜ (A.A) - 10.10.2010 -  Türkiye (A) Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile 12 Ekim Salı günü deplasmanda yapacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu maçı için bulunduğu Bakü'de ilk antrenmanını FK Bakü Spor Kulübünün tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık yapılırken, idmanın ilk bölümlerinde futbolcular koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanı, TFF yöneticileri ve basın mensuplarının yanı sıra FK Bakü Kulübünün minik yaş grubundan sporcular da seyretti. Minik yaş sporcular, antrenman boyunca ay-yıldızlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, Türkiye ve Azerbaycan lehine sloganlar attı. Bu arada, teknik direktör Hiddink ile birlikte iki futbolcunun yarın TSİ ile 18.15 de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Toplantının ardından milliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.

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