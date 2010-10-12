-MİLLİLER AZERBAYCAN'A İLK KEZ YENİLDİ BAKÜ (A.A) - 12.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu maçında Azerbaycan, Türkiye'yi 1-0 yendi. (A) Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a tarihinde ilk kez Azerbaycan'a yenildi. Karşılaşmanın 51. dakikasında Vugar Nadyrov'un ceza alanını solundan yaptığı ortada, ceza alanında meşin yuvarlağa Farid Guliyev dokundu, kaleci Volkan topu ayağıyla kornere çeldi. 68. dakikada ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Nihat, topa iyi vuramadı ve meşin yuvarlağı kaleci Kamran Agayev kontrol etti. 73. dakikada Nihat'ın kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Kamran Agayev kontrol etti. 75. dakikada Vagif Dzhavadov'un ceza alanından sert şutunda, top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topla buluşan Ruslan Abushev'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti. 81. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Servet, ceza alanında topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı. 83. dakikada Nihat'ın sağdan kafayla ceza alanına gönderdiği topa Semih vurdu, meşin yuvarlak Azerbaycan defansından oyun alanına geri döndü. Karşılaşma 1-0 Azerbaycan'ın üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Tefik Behramov Hakemler: Aleksandru Dyakonu xx, Radu Adrian xx, Vida Ghinguleac xx (Romanya) Azerbaycan: Kamran Agayev xxx, Rail Melikov x (Dk. 44 Aleksandr Chertoganov xx), Rashad Sadigov xxx, Sasa Yunisoğlu xx, Elnur Allahverdiyev xx, Mahir Shukurov xx, Ruslan Abushev xx, Farid Guliyev xx (Dk. 70 Rauf Aliyev x), Vugar Nadyrov xx, Rahid Amirguliyev xx, Vagif Dzhavadov xx (Dk. 83 Vurghun Huseynov x) Türkiye: Volkan x, Gökhan Gönül x, İbrahim Toraman x, Servet x, Hakan x, Tuncay x (Dk. 58 Sercan), Hamit xx, Emre xx, Selçuk x (Dk. 80 Halil x), Özer x (Dk. 46 Nihat x), Semih x Gol: Dk. 39 Rashad Sadigov (Azerbaycan) Sarı kartlar: Dk. 55 Mahir Shukurov, Dk. 59 Rahid Amirguliyev, Dk. 77 Kamran Agayev (Azerbaycan), Dk. 55 Hakan (Türkiye) -MAÇIN ARDINDAN- (A) Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a tarihinde ilk kez Azerbaycan'a yenildi. İki ülke (A) milli futbol takımları arasında daha önce yapılan 2'si resmi, 3'ü özel 5 maçta, milli takım 4 kez galip gelirken, 1 kez de berabere kalmıştı. İki takım arasında oynanan 6. karşılaşmada ilk yenilgisini alan (A) Milli Futbol Takımı, (A) Grubu'nda üst üste ikinci mağlubiyetini alarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilk karşılaşma 9 Nisan 1996'da Bakü'de oynandı. Özel maçta Türkiye, Rahim Zafer'in golüyle 1-0 galip geldi. 11 Ekim 2000 tarihinde yine Bakü'de yapılan 2002 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Hakan Şükür'ün golü ay-yıldızlı ekibe 3 puan kazandırdı. İstanbul'da 2 Haziran 2001'de yapılan 2002 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Türkiye bu kez Tayfun Korkut, Oktay Derelioğlu ve Hakan Şükür'ün golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bakü'de 12 Nisan 2006 tarihindeki özel karşılaşma 1-1 tamamlanırken, ay-yıldızlı ekibin golünü Hasan Kabze attı. İki ülke (A) milli futbol takımlarının 2 Haziran 2009 tarihinde Kayseri'de Kadir Has Stadı'nda yaptıkları özel karşılaşma da Halil Altıntop ve İbrahim Üzülmez'in golleriyle Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Azerbaycan, bugün oynanan son karşılaşmada Sadıgov'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılıp tarihinde ilk kez milli takımı mağlup etti.