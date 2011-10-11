-Milliler Azerbaycan mesaisini tamamladı İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın Azerbaycan ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk 45 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Milliler, ısınma hareketlerinden sonra 8 kişilik 3 grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Bu çalışmada teknik direktör Hiddink'in, as grupta Gökhan Zan, Egemen, Mehmet Topal, Emre, Kazım, Hamit, Arda ve Burak'a yer vermesi dikkati çekti. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncuların bir kısmı kanat organizasyonu ve şut, diğerleri ise duran top ve serbest atış çalışması yaptı. A Milli Takım'da dün gerçekleştirilen antrenmanda sol el dördüncü parmak uç bölgesinde tendon yırtılması olan Hakan Balta, özel parmak ateli ile antrenmana çıktı. Hakan Balta'nın en az 3 hafta antrenman ve maçlara parmak ateli ile çıkacağı açıklandı. -Aydınlar da izledi- A Milli Takım'ın antrenmanını Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da izledi. Aydınlar, antrenmanı Futbol Federasyonu Başkanvekilleri Göksel Gümüşdaş, Lutfi Arıboğan, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman ve Kasımpaşa Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz ile takip etti.