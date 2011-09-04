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Spor

Milliler, Avusturya'ya gitti İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2011 19:08

-Milliler, Avusturya'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya ile 6 Eylül Salı günü oynayacağı grup eleme maçı için Viyana'ya gitti. A Milli Futbol Takımı kafilesinde bulunan futbolcular ve teknik direktör Guus Hidding, THY'ye ait özel uçakla saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Viyana'ya hareket etti.  Milli futbolcu Cenk Tosun, Viyana'ya hareketlerinden önce yaptığı açıklamada, Kazakistan maçının kolay olmadığını herkesin gördüğünü, Avusturya maçının ise kendileri açısından final niteliği taşıdığını belirtti. Tosun, ''Kağıt üzerinde kolay gibi görünse bile, Kazakistan maçının ne kadar zor olduğunu herkes gördü. Allah'a şükür 3 puanı aldık. Şimdi Avusturya maçı bizim için final gibi olacak. Üç puanla dönersek önümüz açık, her şey güzel olacak. Belçika'nın, Azerbaycan ile berabere kalması da bizi rahatlattı. İnşallah 3 puanla döneceğiz'' diye konuştu.  -"Çok önemli bir maç"- Milli futbolcu İsmail Köybaşı da yaptığı açıklamada, Kazakistan maçı sonrasında alınacak bir galibiyetin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ''Grupta önemli bir avantaj elde etmek için çok önemli bir maça çıkacağız. En iyi ikinciliği yakalamak açısından Avusturya maçı bizim için çok önemli bir maç. Bildiğiniz üzere eksiklerimiz var ama milli takımlarda oynayan her futbolcu bu eksiklerin yerini doldurabilecek özellikte'' dedi. A Milli Futbol Takımı kafilesine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lutfi Arıboğan eşlik ederken, milli takımın Avusturya ile oynayacağı maç öncesi yarın Ernst Happel Stadı'nda bir antrenman yapacağı öğrenildi.

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