Milliler Almanya'yla grup liderliği için mücadele edecek

T24 - Almanya-Türkiye EURO 2012 Elemeleri A Grubu maçı için nefesler tutuldu. Heyecanlı bekleyiş sürerken, Schweinsteiger ve Arda'nın yerine kimlerin forma giyeceği belli oldu. Dikkatler Mesut Özil ve Nuri Şahin'in üzerinde.



Berlin'de bu akşam oynanacak Almanya-Türkiye futbol maçı için sadece taraftar değil, futbolcular da heyecan içinde. Ancak gözler daha çok iki oyuncunun üzerine çevrilmiş durumda. Bunlar, Almanya'da doğup büyümüş, ama biri Alman Milli Takımı'nın, diğeri de Türk Milli Takımı'nın formasını giyecek olan Mesut Özil ve Nuri Şahin.



''Bu tabii ki benim için çok özel bir maç, çünkü arkadaşlarıma karşı oynayacağım''. Bu akşam oynanacak Almanya-Türkiye karşılaşmasında Alman takımında kilit rollerden birini oynayacak Mesut Özil, maç öncesi duygularını böyle ifade ediyor.



Almanya'da doğup büyümesine rağmen Türk Milli Takımı'nda oynamayı tercih eden Nuri Şahin ise şunları kaydediyor:



"Ben iki takımla da büyük gurur duyuyorum. Hem Almanya'da doğup büyüdüğüm için gurur duyuyorum, hem de bir Türk olarak yetiştiğim için. O nedenle kendimi, iki ulusu birbine bağlayan bir sporcu olarak görüyorum.''

Nuri Şahin'in tercihi

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ise düzenlediği basın toplantısında ''Türkiye en güçlü rakibimiz'' diye konuştu. Bu kez, 2008 Avrupa Şampiyonası'ndakinden daha güçlü bir Türkiye ile karşılaşacaklarını belirten Löw, Borussia Dortmund'un oyun kurucusu Nuri Şahin'in kendi ekibinde olmamasını da şöyle değerlendirdi:



"Şu an bizim takımda olmamasının nedeni, Türk takımında karar kılması. Harika bir oyuncu kaçırmış olsak da, ben bu kararı saygıyla kabulleniyorum.''

Neden Alman Milli Takımı?

Real Madrid'in yeni ve beğeni toplayan orta saha oyuncusu Özil de neden Alman Milli Takımı'nı tercih ettiğini şöyle açıklıyor:



"Ben Almanya'nın genç takımlarında da oynadım, o nedenle burada birçok arkadaşım var. Ben burada doğdum, büyüdüm ve çevremdeki herkes beni çok destekledi. Ailem, arkadaşlarım, bunlar benim için çok önemli. Ayrıca Alman Milli Takımı da beni müthiş destekliyor. Ben uyumun çok önemli olduğunu ve benim buradaki göçmenlere bu konuda örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum.''

Schweinsteiger'in yerine Kroos oynayacak

Karşılaşmada Khedira'nın forma giyeceği kesinleşirken, Alman Milli Takımı'nın kadrosunda sakatlığı nedeniyle Bastian Schweinsteiger, Türk Milli Takımı'nın kadrosunda da Arda oynayamayacak. Alman ekibin savunma kanadında Schweinsteiger'in boşluğunu Toni Kroos dolduracak. Türk Milli Takımı'nın Hollanda'lı Teknik Direktörü Hidding'in, milli takımın oyun kurucusu Arda'nın boşluğunu ise Nuri Şahin'le doldurması bekleniyor.



Alman milli takımının önemli oyuncularından Bastian Schweinsteiger sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek



Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma için satışa çıkarılan 74 bin biletin hepsi tükendi. Bunun 30 bin'ini Türk taraftarların oluşturacağı bekleniyor. Alman Milli Takımı'nın kaptanı Philipp Lahm, biletlerin tükenmesini şöyle değerlendiriyor:



''Bizim için en güzel an, stadyuma giriş anı olacak. Her iki takımın taraftarlarının da iyi bir atmosfer yaratacağına eminim. Kalabalık bir seyirci kitlesi olmasına tabii ki her futbolcu çok sevinir.''



Takım kaptanı Lahm, Mesut Özil'in Türkiye Süper Ligi'ni yakından takip etmesinin kendilerine avantaj sağladığını belirtirken, Türk takımında yetenekli oyuncuların bulunduğunu ve en önemli özelliklerinin de ekip ruhuyla oynamaları olduğunu belirtti.



''Maçın heyecanlı ve dostça geçeceğine eminim''

Nuri Şahin, iki ülke arasında bu akşam oyananacak maçın coşkulu ve dostça geçeceğinden emin: "Bence bu maçın ev sahibi biz Türkler olacağız . Duyduğuma göre karşılaşmanın biletlerinin yarısını Türkler satın almış. Ama Almanya tribünlerinde de birçok Türk'ün oturacağından eminim. Çok mutluyum. Akşamki karşılaşma tam bir derbi maçı gibi olacak ve her iki takımın da iyi bir oyun çıkaracağından eminim.''



Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı'nda Türkiye saatiyle 21.45'de oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Howard Webb yönetecek.



24. randevu



2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 23 kez karşı karşıya geldi.

Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5'er kez de Doğu Almanya ve iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.



Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi.

Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü.



A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 5 kez karşılaştı.

1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı.



Son randevu nefesleri kesti

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki son maç EURO 2008'de yapıldı.

İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde birbirlerine rakip olan Türkiye ile Almanya, 25 Haziran 2008 tarihinde İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakop Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok yıldızından yoksun çıkan Türkiye, 23. dakikada Uğur Boral'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Bastian Schweinnsteiger Almanya'ya beraberliği getiren golü attı. ''Panzerler'', 80. dakikada Miroslav Klose'nin golüyle 2-1 öne geçerken, ay-yıldızlı ekip 86. dakikada Semih Şentürk'le beraberliği yakaladı. Maçta uzatma bölümüne gidilmesi beklenirken, 90. dakikada Philipp Lahm'ın golü Almanya'yı finale taşıdı.







Muhtemel 11'ler

ALMANYA: Neuer - P. Lahm, Mertesacker, Badstuber, Michael Jansen - Khedira, Tony Kroos, Mesut Özil, Muller, Podolski - Miroslav Klose

TÜRKİYE: Volkan - Gökhan, Servet, Ömer, Hakan Balta - Hamit, Mehmet Aurelio, Emre, Nuri, Tuncay - Semih (Mevlüt)

Türkiye'nin mücadele ettiği A Grubu'ndaki günün diğer maçları Kazakistan-Belçika ve Avusturya-Azerbaycan arasında oynanacak.