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Spor

MİLLİLER ALMANYA'DAKİ İLK ANTRENMANINI YAPTI BABELSBERG (A.A)

04 Ekim 2010 23:20

-MİLLİLER ALMANYA'DAKİ İLK ANTRENMANINI YAPTI BABELSBERG (A.A) - 04.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Berlin'de Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını Berlin yakınlarındaki Babelsberg kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Karl-Liebknecht Stadı'nda basına ve taraftara açık olarak yapılan antrenmanda, futbolcular dar alanda kısa pas çalışması ve yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Oldukça neşeli geçen antrenmanda futbolculara laf atan bir taraftar, stadyumdan güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Gurbetçi taraftarlar, antrenman öncesi ve sonrası futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Milli takımın antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgöner ve yönetici Levent Kızıl da izledi.

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