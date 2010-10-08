-MİLLİLER ALMANYA MAÇINA HAZIR BERLİN (A.A) - 07.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda, yarın deplasmanda Almanya ile karşılaşacak Türkiye, son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki son antrenmana tüm oyuncular katıldı. İdmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde oyuncular, hafif koşu ve ısınma hareketlerinin ardından ortada top kapmaca oynadılar. Öte yandan, sakatlanarak milli takım kafilesinden ayrılan Arda Turan'ın yerine yarın ilk 11'de Nuri Şahin'in forma giymesi bekleniyor. Almanya ile Türkiye arasında yarın TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı İngiliz Howard Webb yönetecek. Webb'in yardımcılıklarını Michael Mullarkey ve Peter Kirkup yapacak. Almanya-Türkiye maçını NTV naklen yayınlayacak.