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Spor

Milliler açılışı ‘farklı’ yaptı

İngiltere'yi 5-0 mağlup eden İşitme Engelliler Milli Takımı bir sonraki maçı Çekya ile oynayacak

29 Ekim 2017 21:35

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde B Grubu'ndaki ilk maçında, İngiltere'yi 5-0 mağlup etti.

Antalya Stadı'ndaki mücadelede İşitme Engelliler Milli Takımı, atak bir futbol ortaya koydu. Milliler, 12 ve 80. dakikada Hüseyin Er, 40 ve 71. dakikada Fırat Kaya ve 79. dakikada Eşref Metin Su'nun golleriyle İngiltere'yi 5-0 yenerek gruptaki ilk maçında 3 puan almayı başardı.

Karşılaşmayı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile yaklaşık 8 bin Antalyalı sporsever izledi.

Ay-yıldızlı ekip sahaya "Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

İkinci maç Çekya ile deplasmanda 

Tek devreli lig usulüne göre 18 takımın üçerli 6 grupta mücadele ettiği elemelerde, ilk 2'ye girenler finallere yükselecek, sonuncular ise gelecek yıl ekim ayında play-off'ta karşılaşacak.

Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 17 Haziran 2018'de Çekya ile deplasmanda oynayacak.

İşitme Engelliler 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne Yunanistan ev sahipliği yapacak.

 

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