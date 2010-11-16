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Spor

MİLLİLER 478. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2010 13:08

-MİLLİLER 478. MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 16.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Hollanda ile yapacağı özel maçla birlikte, 478. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 87 yıllık tarihinde, 251'i resmi, 226'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 477 maçta, 171 galibiyet, 112 beraberlik alırken, 194 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 619 gol atarken, kalesinde ise 721 gol gördü. Türkiye, yaptığı son 2 karşılaşmada, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Almanya'ya 3-0, Azerbaycan'a ise 1-0 yenildi.

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