Milliler 3. sıraya indi



Deplasmanda İspanya'ya tek golle boyun eğen Türkiye, Dünya Kupası Eleme Grubu'nda ikinci sıradaki yerini Bosna Hersek'e kaptırdı.



19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye, 5. Grup'taki 5. maçında, deplasmanda grubun yenilgisiz lideri İspanya'ya 1-0 yenildi.



Gruptaki ilk yenilgisini İspanya deplasmanında alan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla grupta 8 puanla 1 basamak geriledi ve 3. sıraya indi.



Grupta yapılan diğer karşılaşmalarda, Ermenistan ile Estonya 2-2 berabere kalırken, Bosna-Hersek, deplasmanda 7 puanlı Belçika'yı 4-2 yendi. Bu sonuçla Bosna-Hersek, 9 puana yükselerek 2. sıraya çıktı.



