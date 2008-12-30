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Spor

Milliler 2008'de canlandı

A Milli Takım, yaptığı 16 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, attıkları 26 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

30 Aralık 2008 02:00

A Milli Takım, yaptığı 16 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, attıkları 26 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.


Tarihinin en başarılı dönemlerinden birisini yaşan A Milli Futbol Takımı, 2008 yılında yaptığı 7'si özel 16 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.

İsviçre ile Avusturya'nın ortaklaşa düzenlediği ve 7-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı da gösteren A Milli Futbol Takımı, 2008 yılında başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takım, yıl içinde 9'u resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 16 maç yaptı. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmaların 9'undan galibiyetle ayrılmayı başarırken, 3 maçta rakibine yenilmekten kurtulamadı. Millilerin 4 maçı ise berabere tamamlandı.

A Milli Takım, yıl içinde yaptığı 9 resmi maçın 5'inde galibiyet elde ederken, 2 maçta yenildi ve 2 maçı da berabere sona erdi. 7 özel maçın ise 4'ü galibiyetle tamamlanırken, milliler, bir maçta yenildi, 2 maçta ise berabere kaldı.

Öte yandan milliler, 16 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırma başarısı gösterirken, kalesinde ise 17 gol gördü. Milliler, sadece 3 maçta gol atma başarısı gösteremezken, bu mücadelelerden ikisi ise golsüz eşitlikle sona erdi. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri A Grubu'nda 7 Haziran'da Portekiz ile yaptığı maçta gol atma başarısı gösteremeyerek sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 2007 yılında yaptıkları 3'ü özel toplam 12 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılmış, 4 maçta rakibine yenilmiş, 4 maç da berabere bitmişti.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

A Milli Futbol Takımı'nın 2008 yılında yaptığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: 


MAÇ                     

SONUÇ

TARİH

ORGANİZASYON

Türkiye-İsviçre 

0-0

6 Şubat

Özel

Belarus-Türkiye

2-2

26 Mart

Özel

Türkiye-Slovakya

1-0

20 Mayıs

Özel

Türkiye-Uruguay

2-3

25 Mayıs

Özel

Türkiye-Finlandiya

2-0

29 Mayıs

Özel

Portekiz-Türkiye

2-0

7 Haziran

Avrupa Futbol Şampiyonası

İsviçre-Türkiye

1-2

11 Haziran

Avrupa Futbol ŞAmpiyonası

Türkiye-Çek Cumhuriyeti

3-2

15 Haziran

Avrupa Futbol Şampiyonası

Hırvatistan-Türkiye

2-4

20 Haziran

Avrupa Futbol Şampiyonası

Almanya-Türkiye

3-2

25 Haziran

Avrupa Futbol Şampiyonası

Türkiye-Şili

1-0

20 Ağustos

Özel

Ermenistan-Türkiye

0-2

6 Eylül

Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme

Türkiye-Belçika

1-1

10 Eylül

Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme

Türkiye-Bosna Hersek

2-1

11 Ekim

Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme

Estonya-Türkiye

0-0

15 Ekim

Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme


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