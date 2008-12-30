Milliler 2008'de canlandı

A Milli Takım, yaptığı 16 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, attıkları 26 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.
Tarihinin en başarılı dönemlerinden birisini yaşan A Milli Futbol Takımı, 2008 yılında yaptığı 7'si özel 16 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.
İsviçre ile Avusturya'nın ortaklaşa düzenlediği ve 7-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı da gösteren A Milli Futbol Takımı, 2008 yılında başarılı bir performans sergiledi.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takım, yıl içinde 9'u resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 16 maç yaptı. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmaların 9'undan galibiyetle ayrılmayı başarırken, 3 maçta rakibine yenilmekten kurtulamadı. Millilerin 4 maçı ise berabere tamamlandı.
A Milli Takım, yıl içinde yaptığı 9 resmi maçın 5'inde galibiyet elde ederken, 2 maçta yenildi ve 2 maçı da berabere sona erdi. 7 özel maçın ise 4'ü galibiyetle tamamlanırken, milliler, bir maçta yenildi, 2 maçta ise berabere kaldı.
Öte yandan milliler, 16 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırma başarısı gösterirken, kalesinde ise 17 gol gördü. Milliler, sadece 3 maçta gol atma başarısı gösteremezken, bu mücadelelerden ikisi ise golsüz eşitlikle sona erdi. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri A Grubu'nda 7 Haziran'da Portekiz ile yaptığı maçta gol atma başarısı gösteremeyerek sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, 2007 yılında yaptıkları 3'ü özel toplam 12 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılmış, 4 maçta rakibine yenilmiş, 4 maç da berabere bitmişti. MAÇLAR VE SONUÇLAR
A Milli Futbol Takımı'nın 2008 yılında yaptığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
|
MAÇ
|
SONUÇ
|
TARİH
ORGANİZASYON
|
Türkiye-İsviçre
|
0-0
|
6 Şubat
Özel
|
Belarus-Türkiye
|
2-2
|
26 Mart
Özel
|
Türkiye-Slovakya
|
1-0
|
20 Mayıs
Özel
|
Türkiye-Uruguay
|
2-3
|
25 Mayıs
Özel
|
Türkiye-Finlandiya
|
2-0
|
29 Mayıs
Özel
|
Portekiz-Türkiye
|
2-0
|
7 Haziran
Avrupa Futbol Şampiyonası
|
İsviçre-Türkiye
|
1-2
|
11 Haziran
Avrupa Futbol ŞAmpiyonası
|
Türkiye-Çek Cumhuriyeti
|
3-2
|
15 Haziran
Avrupa Futbol Şampiyonası
|
Hırvatistan-Türkiye
|
2-4
|
20 Haziran
Avrupa Futbol Şampiyonası
|
Almanya-Türkiye
|
3-2
|
25 Haziran
Avrupa Futbol Şampiyonası
|
Türkiye-Şili
|
1-0
|
20 Ağustos
Özel
|
Ermenistan-Türkiye
|
0-2
|
6 Eylül
Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme
|
Türkiye-Belçika
|
1-1
|
10 Eylül
Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme
|
Türkiye-Bosna Hersek
|
2-1
|
11 Ekim
Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme
|
Estonya-Türkiye
|
0-0
|
15 Ekim
Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme