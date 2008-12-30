Milliler 2008'de canlandı

MAÇ SONUÇ TARİH ORGANİZASYON Türkiye-İsviçre 0-0 6 Şubat Özel Belarus-Türkiye 2-2 26 Mart Özel Türkiye-Slovakya 1-0 20 Mayıs Özel Türkiye-Uruguay 2-3 25 Mayıs Özel Türkiye-Finlandiya 2-0 29 Mayıs Özel Portekiz-Türkiye 2-0 7 Haziran Avrupa Futbol Şampiyonası İsviçre-Türkiye 1-2 11 Haziran Avrupa Futbol ŞAmpiyonası Türkiye-Çek Cumhuriyeti 3-2 15 Haziran Avrupa Futbol Şampiyonası Hırvatistan-Türkiye 2-4 20 Haziran Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya-Türkiye 3-2 25 Haziran Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Şili 1-0 20 Ağustos Özel Ermenistan-Türkiye 0-2 6 Eylül Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme Türkiye-Belçika 1-1 10 Eylül Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme Türkiye-Bosna Hersek 2-1 11 Ekim Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme Estonya-Türkiye 0-0 15 Ekim Dünya Şampiyonası 2010 Grup Eleme

Tarihinin en başarılı dönemlerinden birisini yaşan A Milli Futbol Takımı, 2008 yılında yaptığı 7'si özel 16 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.İsviçre ile Avusturya'nın ortaklaşa düzenlediği ve 7-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı da gösteren A Milli Futbol Takımı, 2008 yılında başarılı bir performans sergiledi.Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takım, yıl içinde 9'u resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 16 maç yaptı. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmaların 9'undan galibiyetle ayrılmayı başarırken, 3 maçta rakibine yenilmekten kurtulamadı. Millilerin 4 maçı ise berabere tamamlandı.A Milli Takım, yıl içinde yaptığı 9 resmi maçın 5'inde galibiyet elde ederken, 2 maçta yenildi ve 2 maçı da berabere sona erdi. 7 özel maçın ise 4'ü galibiyetle tamamlanırken, milliler, bir maçta yenildi, 2 maçta ise berabere kaldı.Öte yandan milliler, 16 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırma başarısı gösterirken, kalesinde ise 17 gol gördü. Milliler, sadece 3 maçta gol atma başarısı gösteremezken, bu mücadelelerden ikisi ise golsüz eşitlikle sona erdi. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri A Grubu'nda 7 Haziran'da Portekiz ile yaptığı maçta gol atma başarısı gösteremeyerek sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.Ay-yıldızlılar, 2007 yılında yaptıkları 3'ü özel toplam 12 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılmış, 4 maçta rakibine yenilmiş, 4 maç da berabere bitmişti.A Milli Futbol Takımı'nın 2008 yılında yaptığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: