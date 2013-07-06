Milli yüzücüden 'Yüzen Adam' eylemi

Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, İstanbul’da 'Yüzen Adam' adını verdiği eylem başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de destek verdi. Maltepe sahilinde öğle saatlerinde yanında genç sporcu Bedirhan Karadağ ile birlikte denize girerek yüzmeye başlayan Sunaçoğlu'nun akşam saatlerinde başlayan "Yüzen Adam" eylemi yaklaşık 6 saat sürdü. Yaklaşık 30 kilometrelik yüzme eylemine başlamadan önce açıklama yapan Sunaçoğlu, bireysel eylem hakkını bu yönde kullandığını belirtti. İnsanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyulması çağrısında bulunan Sunaçoğlu, "Bir mayo, bir bone ile üzerimizde hiçbir suç unsuru olmadan savunmasız halde eylem yapıyoruz" dedi.

'Yürüyerek 1 saatte gidemem'

Yapacakları eylemin etaplarını da belirten milli yüzücü, Maltepe Sahilinden denize girerek ilk önce Büyük Ada'ya ulaşma hedeflerinin olduğunu ifade etti. Büyük Ada'nın arkasından yüzerek geçecek ikili, Yassı Ada'nın etrafından dolanarak tekrar başladıkları noktaya dönmeyi hedeflediklerini ve bu şekilde gerçekleştirecekleri Edremit, Alanya, Mersin, Antakya ve İstanbul da dahil olmak üzere 5 eyleminin daha olduğunu söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'e gerçekleşecek eylemin detaylarını belirten Sunaçoğlu'nun bir saatte Maltepe Sahilinden Büyükada'ya geçeceğini söylemesi üzerine Tekin, "Ben yürüyerek oraya bir saatte gidemem" demesi gülüşmelere neden oldu. Ardından Gürsel Tekin'in de eşlik etmesiyle kayalarda yürüyen sporcular, kendilerini denize bırakarak yüzme eylemine başladı.

Gezi çok şey kattı

İki sporcunun da eylemine başlamasından sonra sahilde açıklamalar yapan CHP'li Gürsel Tekin, önümüzdeki süreçte de farklı demokratik eylemlerin olacağını ifade etti. Tekin, "'Duran Adam'dan sonra bugün 'Yüzen Adam' eylemi ile karşılaştık. Zaman zaman 'Şimdi ne olacak' tartışmalarıyla da karşılaştık. Şimdi çok şey oldu aslında. Taksim olayından sonra Türkiye 'de birçok şey değişti. Taksim Gezi Parkı, Türkiye'ye çok şeyler kazandırmış. Çok kısa süre içerisinde bunları kazandırdıysa, önümüzdeki süreçte Türkiye'ye çok şeyler kazandıracak" dedi.

