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Spor

Milli yüzücü Derya Büyükuncu isyan etti

Milli yüzücü Derya Büyükuncu, hiç destek görmediğini belirterek, "Beni ayakta alkışlamaları gerek ama alkışlamıyorlar" dedi.

14 Aralık 2009 02:00

T24- İstanbul'da yapılan 13. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler sırtüstünde Avrupa 5.'si olarak Türkiye adına en iyi dereceyi yapan milli yüzücü Derya Büyükuncu, şampiyona sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Hiç destek görmediğini belirten Büyükuncu, "Benim derecemi öpsünler başlarına koysunlar" dedi.
     Derya, 200 metre sırtüstünde finale kalıp, Avrupa 5.'si olduğunu, 50 ve 100 metre sırtüstünde de yarı finallerde yüzdüğünü belirterek, ''Üç mesafede de en iyi derecemi yüzdüm, hiçbirini boş geçmedim. Avrupa 5.'liği küçümsenecek bir başarı değil. Bu yaptığımdan dolayı beni ayakta alkışlamaları lazım, ama alkışlamıyorlar'' dedi.
     Hiçbir destek ve ilgi olmadan bu başarıyı elde ettiğini vurgulayan Derya, ''Bana gösterilen ilgi ve destekle sonuncu olmam lazım. Hiçbir şey yok. Ne sponsor var, ne kamu kuruluşlarının desteği var. Benim derecemi öpsünler başlarına koysunlar. Hiç yoktan bunu yarattım. Bana destek olunsa daha neler olur'' diye konuştu.
     Derya, yardım edilirse 2010 Ağustos ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e gireceğini iddia ederek, ''Birkaç şirket çıksın bana yardım etsin. Hiçbir şey yokken bunu yapıyorsam gerisini onlar düşünsünler, ama bazı kesimler bunu anlamak istemiyor'' dedi.
     Derya, ''Federasyondan destek almıyor musun?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:
     ''Federasyon bana yardım etti, sağ olsunlar son 3 ayda kira paramı verdiler. Biz bu yarışı tam 2 sene önce aldık. Ben de o toplantıdaydım. Ben bu yarışa verilen sözlerle girdim. Yoksa 2008 Olimpiyatları'ndan sonra yüzmeyi bırakıyordum. Ama hiçbir şey olmadı.''
     Derya Büyükuncu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda da yer alarak, 6. kez olimpiyatta yüzüp, tarihe geçeceğini savundu.
     Derya, kulübü Galatasaray'dan da çok daha fazla destek beklediğini söyledi.
     Derya Büyükuncu, şampiyonada atletizm camiasının kendisini desteklediğini, ancak yüzme camiasının aynısını yapmadığını ileri sürdü.

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