-MİLLİ YÜRÜYÜŞÇÜNÜN HEDEFİ AVRUPA KUPASI ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Atletizm Federasyonu Yürüyüş Koordinatörü Abdülkadir Öz, geçen ay Balkan şampiyonu olan milli yürüyüşçü Recep Çelik'in, Portekiz'de Türkiye rekoru kırarak şampiyon olmasıyla ilgili, ''Başarı grafiği oldukça yüksek olan Recep'in şimdiki hedefi Avrupa Kupası'' dedi. Milli sporcu Çelik, hafta sonu Portekiz'de düzenlenen Susana Feitor Kupası'nda 20 kilometre pist yarışlarında 1:23:45'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Türkiye'nin geçen ay 8 madalyayla takım halinde birinci olduğu Bükreş'te, yine Türkiye rekoruyla Balkan şampiyonu olan Çelik'in şimdiki hedefi ise bu ay yapılacak 9. Avrupa Yürüyüş Kupası. Yürüyüş koordinatörü Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik'in 21 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Olhao kentinde yapılacak Avrupa kupasına katılacağını, milli sporcunun ilk 10'a girmesini beklediklerini söyledi. 30'a yakın ülkenin yarışacağı kupada ilk 10'a girmenin, Türkiye için büyük bir başarı olacağını ifade eden Öz, ''Avrupa kupalarında dereceye giren sporcular, dünya şampiyonalarında da, olimpiyatlarda da derece yapar'' dedi. Abdülkadir Öz, ''Recep'in performansı gerçekten çok iyi, başarı grafiği oldukça yüksek. Portekiz'de yaptığı derece çok yüksek, zira pistte derece çok zor çıkıyor'' diye konuştu. Öz, bu kupaya Recep Çelik'ten başka büyükler ve gençlerde 6 sporcunun daha katılacağını söyledi. Büyük bayanlarda Balkan üçüncüsü Semiha Mutlu'nun da ilk 15'e girip, olimpiyat A barajını aşmasını beklediklerini ifade eden Abdülkadir Öz, genç erkekler ve bayanlarda ise takım halinde ilk 5'e girebileceklerini ifade etti. Öz, Recep Çelik ve Semiha Mutlu'nun bir sonraki hedeflerinin, bu yaz Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası olduğunu belirtti. 9. Avrupa Yürüyüş Kupası için İzmir'de Sebahattin Tatar, Ertural Erdağlı ve Veysi Aslan'ın antrenörlüğünde kamp yapıp, Atatürk Stadı'nda çalışmalarını sürdüren milli takım kafilesi şu isimlerden oluşuyor: Büyük Erkekler 20 kilometre: Recep Çelik, Kemal Gelecek Büyük Bayanlar 20 kilometre: Semiha Mutlu Genç Erkekler 10 kilometre: Özgür Ozan Pamuk, Şahin Şenoduncu Genç Bayanlar 10 kilometre: Tuğçe Güneş, Gamze Özgür.