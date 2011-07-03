Milli tüfeğin imalatına başlandı

T24 -

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tasarım ve doğrulama testlerinin yapılacağı ilk 50 adetlik prototip tüfek, Ekim 2011'de hazır olacak. Proje kapsamında toplam 200 adet prototip üretiminin ise Temmuz 2012 tarihinde tamamlanması planlanıyor.





Projeye göre bu prototip tüfekler, geri bildirim almak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli birliklere dağıtılacak. Profesyonel askerler tarafından çeşitli hava ve arazi koşullarında (aşırı sıcak, aşırı soğuk, tozlu, ıslak ortamlar) bir süre kullanılacak olan milli piyade tüfekleri, askerlerden gelen öneri ve değerlendirmelerin ardından seri şekilde üretilecek.







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de milli tüfeği Kırıkkale'deki MKEK fabrikasında bir süre önce incelemişti.

Hem sağ, hem de sol el ile kullanılabiliyor

Milli tüfeğin özellikleri

Türk ordusu tarafından kullanılan G3'lerin yerini alması planlanan modern piyade tüfeği, dünya ordularının envanterinde bulunan son nesil piyade tüfeklerinin üstün özelliklerini bünyesinde topladı. Tasarımından itibaren tamamen yerli olan ve hiç bir ülkeden teknoloji transferi yapılmadan üretilen modern piyade tüfeğinin teknik özelliklerine de son şekli verildi. Buna göre milli piyade tüfeğinin ağırlığı şarjörsüz 4,3 kilogram. Fişek kapasitesi 20 adet, boyu 920 mm, namlu ömrü en az 10 bin atım olan milli piyade tüfeği, dakikada 650 atış yapabiliyor.Yetkililer, milli piyade tüfeğinin, çok sayıda özelliği bünyesinde barındırdığını, çok kademeli ayarlanabilir teleskopik dipçiği bulunan tüfeğin emniyet mandalı, şarjör mandalı ve kurma kolunun hem sağ, hem de sol el ile kullanmaya uygun şekilde tasarlandığını belirttiler.Tüfeğin sessiz kurma özelliğine sahip olduğunu ifade eden yetkililer, şu bilgileri verdiler:''Tüfek, şarjördeki son fişeğin atılmasından sonra mekanizmanın açık kalmasını ve yeni şarjör takıldığında, mekanizmayı yeniden kurmadan süratle ateş etmeye devam edilmesini sağlayan sisteme sahip. Yüksek atış hassasiyeti sayesinde hedef üzerinde dağılımı çok düşük olan milli tüfeğin üzerine, gece görüş dürbünü, laser, bomba atar gibi envanterde bulunan tüm aksesuarlar takılabiliyor. Milli piyade tüfeği, gelişen teknolojilerin ve ihtiyaçların ışığında tasarlandı. Modüler yapısı sayesinde her türlü yenilik tüfeğe uygulanabilecek.''Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de MKEK'nin silah fabrikasını ziyaret ederek, milli piyade tüfeğini incelemişti.Yapılan değişikliklerin ardından son şeklini alan Milli Modern Piyade Tüfeğinin özellikleri şöyle:





KALİBRE: 7,62 mm

AĞIRLIK: 4,3 kg

ETKİLİ MENZİL: 600 metre

BOY: 92 cm

NAMLU ÖMRÜ: 10 bin atım

MERMİ NAMLU ÇIKIŞ HIZI: 800 m/sn

ŞARJÖR KAPASİTE: 20 fişek

ATIŞ SÜRATİ: 650 atım/dakika



