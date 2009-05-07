Milli Tenisçi İpek Şenoğlu Roma'da çeyrek finalde

Garanti Koza'nın sponsorluğunu yaptığı milli tenisçi İpek Şenoğlu, partneri Kazak Yaroslava Shvedova ile birlikte katıldığı Roma WTA Tenis Turnuvası'nda çiftlerde çeyrek finale çıktı.



İpek Şenoğlu-Yaroslava Shvedova çifti, 2 milyon ABD doları toplam ödüllü Roma WTA Tenis Turnuvası'nda, çiftlerde 2. turdaki rakipleri Agnieszka Radwanska (Polonya)-Agnes Szavay (Macaristan) ikilisi maça çıkmayınca, çeyrek finale yükseldi.



Şenoğlu-Shvedova ikilisi, çeyrek finalde Kveta Peschke (Çek Cumhuriyeti)-Lisa Raymond (ABD) çiftiyle karşılaşacak.

