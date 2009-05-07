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Spor

Milli Tenisçi İpek Şenoğlu Roma'da çeyrek finalde

07 Mayıs 2009 16:44

Garanti Koza'nın sponsorluğunu yaptığı milli tenisçi İpek Şenoğlu, partneri Kazak Yaroslava Shvedova ile birlikte katıldığı Roma WTA Tenis Turnuvası'nda çiftlerde çeyrek finale çıktı.

İpek Şenoğlu-Yaroslava Shvedova çifti, 2 milyon ABD doları toplam ödüllü Roma WTA Tenis Turnuvası'nda, çiftlerde 2. turdaki rakipleri Agnieszka Radwanska (Polonya)-Agnes Szavay (Macaristan) ikilisi maça çıkmayınca, çeyrek finale yükseldi.

Şenoğlu-Shvedova ikilisi, çeyrek finalde Kveta Peschke (Çek Cumhuriyeti)-Lisa Raymond (ABD) çiftiyle karşılaşacak.

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