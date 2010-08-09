-MİLLİ TENİSÇİ İLHAN İDDİALI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - American Express İstanbul Challenger (TED Open) Tenis Turnuvası'nda yarın ilk maçına çıkacak olan milli tenisçi Marsel İlhan, bu turnuvayı kazanarak, bir ilki başarmak istediğini söyledi. TED Kulübü tesislerinde yapılan turnuvada, yarın İspanyol Javier Marti ile karşılaşacak olan Marsel İlhan, yaptığı açıklamada, ''Bu turnuvayı kazanıp, bir ilki başarmak istiyorum'' dedi. Dünya sıralamasında 414. sırada bulunan rakibini elemelerde Samuel Groth karşısında izlediğini ifade eden Marsel, ''Çok hareketli ve mücadeleci bir karakteri var. Kortta her puan için savaşıyor ve rakibini hataya zorluyor, ama ben rakipten ziyade kendi oyunuma konsantre olacağım. İlk maçı kazanarak hedefe yürümek istiyorum'' diye konuştu. Marsel'in antrenörü Can Üner de turnuvaya günde altı saat antrenman yaparak hazırlandıklarını belirterek, ''Turnuvada çok tecrübeli ve çok iyi oyuncular var. Ancak biz seyircimizin de desteğiyle kupa kazanıp, Amerika Açık öncesi moral bulmak istiyoruz'' dedi. TED Kulübü merkez kortta yapılacak Marsel İlhan-Javier Marti karşılaşması yarın saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 5 TL olarak belirlendi.