Milli tekvandoculardan Rusya'da 3 madalya

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Moskova Grand Prix'sine ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi. Moskova'da mücadele eden milli tekvandoculardan İrem Yaman altın, Nafia Kuş gümüş ve Hatice Kübra İlgün ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen organizasyonda, Milli tekvandocu İrem Yaman, kadınlar 57 kilo finalinde Hırvat Bruna Vuletic'i 12-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İrem, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan ekledi.

Kadınlar +67 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, finalde Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'a 11-9 mağlup oldu ve gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün ise kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı. Erkekler 58 kiloda mücadele eden Deniz Dağdelen ise ikinci turda elendi.

Organizasyonun son gününde yarın kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile Rukiye Yıldırım, erkekler 80 kiloda ise Yunus Sarı mücadele edecek.

İrem Yaman: Emek, azim, disiplin...

Milli sporcu İrem Yaman, kazandığı altın madalyanın ardından sevincini sosyal medyada paylaştı. "Moskova'dan Grand Prix altınıyla dönüyorum. Emek, azim, disiplin. Altın avlamak bizim işimiz!" notuyla madalyanın fotoğrafını fotoğrafını paylaşan Yaman, bu sonuçla birlikte olimpiyat oyunlarına katılmak için önemli bir adım atmış oldu.