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Spor

Milli tekvandocu Servet finalde

23 yaşındaki Tazegül, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı

09 Ağustos 2012 21:57

2012 Londra Olimpiyatları'nda, erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan milli tekvandocu Servet Tazegül, yarı final maçında Büyük Britanyalı Martin Stamper'ı 9-6 yenerek finale yükseldi.Tazegül, finalde yenilmiş olsa dahi gümüş madalyayı garantilemiş oldu.

Excel Arena'da yapılan müsabakalarda, ilk maçında ABD'li Jennings Terrence'yi 8-6, çeyrek finalde de Ukraynalı Hryhorii Husarov'u 9-2 yenen dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül, 4 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Stamper ile final bileti için karşılaştı.
 
Mücadeleye çok iyi başlayan milli sporcu, ilk raundu 5-0 önde kapadı. Tribünleri dolduran seyircilerin evsahibi Stamper'a yoğun desteğine rağmen maçın kontrolünü elden bırakmayan ve ikinci rauntta 1 puan alan Servet, rakibine sadece 2 puan verdi ve son raunda 6-2 önde girdi.
 
3. raundun hemen başında Stamper, 2 puanlık vuruşla farkı ikiye indirdi. Milli tekvandocu son raundu 4-3 kaybetse de ilk rauntta topladığı puanların avantajıyla maçı 9-6 kazandı ve finale adını yazdırdı.
 
23 yaşındaki Tazegül, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı.
 
Milli tekvandocu finalde, Brezilyalı Diogo Silva ile İranlı Mohammed Bagheri arasındaki müsabakanın galibiyle bu egce saat 00:30'da karşılaşacak.

 

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