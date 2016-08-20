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Spor

Milli tekvandocu Nur Tatar Rio'da altın puanla finali kaçırdı

Nur Tatar, ilk turda Avustralyalı Carmen Marton'u 11-1, çeyrek finalde ise Türk asıllı Alman tekvandocu Rabia Güleç'i 5-1 yenmişti

20 Ağustos 2016 00:56

Tekvandoda kadınlar 67 kilo yarı finalinde Fransız Haby Niare'ye yenilen milli sporcu Nur Tatar, bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da yapılan tekvando müsabakalarında, kadınlar 67 kiloda Nur Tatar ile Fransız sporcu Haby Niare, yarı finalde karşılaştı.

Rakibine altın vuruşla 4-0 yenilen Nur Tatar, final şansını kaybetti. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu, bronz madalya mücadelesi verecek.

Nur Tatar, ilk turda Avustralyalı Carmen Marton'u 11-1, çeyrek finalde ise Türk asıllı Alman tekvandocu Rabia Güleç'i 5-1 yenmişti.

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