Milli Tekvandocu Hakan Reçber, Dünya Şampiyonu Oldu

Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda Milli tekvandocu Hakan Reçber, altın madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Kanada'nın Burnaby kentinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nın 3. gününde, erkekler 59 kiloda tatamiye çıkan Reçber, Faslı Omer Lakehal'i 18-12 mağlup ederek altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

3 günde 1 altın 3 bronz madalya

Şampiyonanın ilk gününde Derya Eşme ile bronz madalya kazanan Türkiye, 3. gün sonunda 1 altın ve 3 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 4. gününde kadınlar 59 kiloda Ayşenur Özcan ve 63 kiloda Şeyma Nur Söğüt ile erkekler 68 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve 74 kiloda Hüseyin Kartal, madalya mücadelesi verecek.