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Spor

Milli Tekvandocu Hakan Reçber, Dünya Şampiyonu Oldu

Türkiye, Kanada'daki Tekvando Dünya Gençler Şampiyonası'nda 3 günde 1 altın 3 bronz madalya kazandı

19 Kasım 2016 15:26

Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda Milli tekvandocu Hakan Reçber, altın madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Kanada'nın Burnaby kentinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nın 3. gününde, erkekler 59 kiloda tatamiye çıkan Reçber, Faslı Omer Lakehal'i 18-12 mağlup ederek altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

 

3 günde 1 altın 3 bronz madalya

 

Şampiyonanın ilk gününde Derya Eşme ile bronz madalya kazanan Türkiye, 3. gün sonunda 1 altın ve 3 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 4. gününde kadınlar 59 kiloda Ayşenur Özcan ve 63 kiloda Şeyma Nur Söğüt ile erkekler 68 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve 74 kiloda Hüseyin Kartal, madalya mücadelesi verecek.

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