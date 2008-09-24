Milli tehlike

Galatasaray’da sakatlıkları düzelen milliler, formayı yeniden kapmaya çalışıyor. Arda, Topal, Sabri,Güngör, Aşık ve Hakan’ın durumları Dünya Kupası eleme maçları öncesi sıkıntı yaratıyor



Avrupa şampiyonası finallerinde Milli Takım forması altında ortaya koydukları performansla yıldızlaşan Galatasaray’ın başarılı oyuncuları Arda Turan, Mehmet Topal, Sabri, Emre Aşık, Emre Güngör ve Hakan Balta, yaşadıkları sakatlıklar sonrasında bu kez kendi kulüplerinde formayı yeniden alabilmek için uğraşıyorlar.



Harry Kewell, Milan Baros, Shabani Nonda ve Cassio Lincoln gibi yabancı yıldızların yükselen performansları nedeniyle doğrudan takıma girmeleri kolay olmayan millilerin durumu, 2010 Dünya Kupası grup eleme maçları öncesinde de tehlike yaratıyor.



Avrupa şampiyonasında, Milli Takım’a verdiği 8 oyuncu ile kadrosunda en fazla milli bulunduran kulüp olma özelliğini taşıyan Galatasaray’da, şimdi bu yıldızlardan sadece Servet Çetin ve Ayhan Akman forma şansı buluyor. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen ve yerlerini başta yabancılar olmak üzere başka oyunculara kaptıran millilerin, şimdi teker teker iyileşmelerine rağmen, yedek kalma ihtimalleri yüksek gözüküyor.



Bunun ilk sinyallerini forması garanti gibi görünen Mehmet Topal’ı yedek bırakarak veren Teknik Direktör Michael Skibbe’nin, Arda’yı takıma nasıl monte edeceği soru işareti olarak duruyor.



Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta bile zorlanan ve istenen futbolun henüz ortaya koyulamamasını buna bağlayan Alman çalıştırıcının, şimdi kimi keseceği sorusu daha da büyük bir problem olarak önünde bekliyor.



Özel idman



Galatasaray dünü izin yaparak geçirirken Arda Turan, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Mehmet Güven, Semih Kaya, Alparslan Erdem, Murat Akça ve Serkan Kurtuluş özel idman yaptı. Jupp Derwall antrenman sahasında basına ve taraftara kapalı yapılan özel idmanda futbolcular antrenör Cevat Gürel yönetiminde çalıştı.



